Єврокомісія запропонує 17-й пакет санкцій проти Росії 6 травня – Politico

Європейська комісія, як очікується, запропонує свій 17 пакет санкцій проти Росії у вівторок, 6 травня, пише Politico із посиланням на пʼять дипломатів. Також цього ж дня буде представлена довгоочікувана дорожня карта про припинення залежності від енергоносіїв РФ.

Ключові факти

За інформацією видання, у новому пакеті санкцій будуть нові списки людей і компаній, а також більше танкерів «тіньового флоту».

Водночас у 17-му пакеті не буде нових санкцій для товарів, які зіткнуться з великим опором з боку деяких європейських столиць.

Також 6 травня Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, представить довгоочікуваний план щодо розриву останніх російських енергетичних звʼязків блоку. За словами двох європейських дипломатів, схема запропонує нові повноваження для приватних компаній щодо виведення з Росії, що дозволить їм достроково розірвати контракти та спонукає їх припинити будь-які майбутні угоди.

План ЄС, який чиновники називають «дорожньою картою», спочатку було обіцяно головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн як один із головних пріоритетів у її новому терміні.

ЄС звертається до ринку, намагаючись надіслати довгостроковий сигнал про те, що Брюссель має намір відмовитися від російського палива назавжди.

«Незважаючи на значне зниження залежності від російського викопного палива в останні роки, ми все ще імпортували 19% російського газу в 2024 році, – заявив єврокомісар з енергетики Ден Йоргенсен перед публікацією плану. – Це ставить під загрозу нашу енергетичну безпеку, наражаючи нас на економічний шантаж і маніпуляції». За його словами, дорожня карта допоможе ЄС відновити енергетичну незалежність від Росії.

Втім, ходять чутки, що компанії почнуть перекачувати більше російського палива Європою, як тільки це стане юридично можливим і політично прийнятним.

Контекст

Дорожню карту планували зосередити «насамперед на газі, але також на нафті та ядерній енергетиці». Йоргенсен мав намір розкрити план протягом перших 100 днів, але пропозиція була тимчасово відкладена через «геополітичні події».

Чиновники ЄС призупинили план, обговорюючи потенційну газову угоду з командою президента США Дональда Трампа, сподіваючись обміняти російський газ на американські альтернативи. Однак угода так і не відбулася.

Водночас Європейський Союз готує подальші санкції проти Росії, попри заклик Москви звільнити її від обмежень. Раніше EU Observer писав, що пропозиції про нові санкції можуть бути представлені вже на початку літа.

14 квітня висока представниця Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що міністри закордонних справ країн – членів ЄС розглянуть 17-й пакет санкцій для Росії на засіданні у травні. За її словами, пакет, зокрема, включатиме обмеження щодо «тіньового флоту» РФ.