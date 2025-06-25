Європейський Союз готується до контрзаходів у разі, якщо США збережуть базове мито у 10% на товари з країн блоку. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Деталі

Європейські чиновники припускають, що США залишать частину мит навіть після завершення торговельних переговорів. Поки що Європейська комісія, відповідальна за торговельну політику ЄС, не уточнювала, чи стане це підставою для відповідних дій з боку блоку.

«Якщо США наполягатимуть на асиметричній угоді, зокрема зберігатимуть 10% мита, ми будемо змушені вжити заходів для відновлення балансу в ключових секторах», – заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Стефан Сежурне.

ЄС прагне досягти угоди з США до 9 липня 2025 року, коли мита на більшу частину європейського експорту до Штатів можуть зрости до 50%. За оцінками, американські мита зараз охоплюють €380 млрд європейського експорту, що становить приблизно 70% поставок блоку до США.

Переговори активізувалися, і, за словами одного з анонімних європейських посадовців, Єврокомісія докладає всіх зусиль для укладення взаємовигідної угоди. Проте, за інформацією Bloomberg, минулого тижня комісія повідомила країни-члени, що США висувають умови, які можуть призвести до несправедливих торговельних домовленостей.

Серед вимог США: обмеження на експорт риби, що можуть суперечити нормам Світової організації торгівлі, односторонні митні бар’єри та нереалістичні вимоги щодо економічної безпеки, за оцінками ЄС.

Багато європейських політиків вважають, що навіть у разі досягнення угоди базове мито у 10% збережеться. Наприклад, торговельна угода між Великою Британією та США, укладена в травні, також залишила 10% мита на більшу частину британського експорту.

«Я розумію, що США розглядають 10% мита як базову ставку. Ми готуємо заходи для захисту європейського бізнесу та працівників, якщо справедливої угоди не буде досягнуто», – зазначив єврокомісар з торгівлі Марош Шефчович.

Одним із найбільш вразливих секторів у можливій торговельній суперечці є цивільна авіація. Сежурне наголосив, що французький авіавиробник Airbus SE не повинен зазнавати несправедливої конкуренції з боку американської компанії Boeing. За його словами, додаткове 10% мито значно послаблює конкурентоспроможність Airbus.

Контекст

Дональд Трамп заявив про намір запровадити 50% мита на товари з Євросоюзу з 1 червня, звинувативши Брюссель у «складних торговельних відносинах» і зазначивши, що переговори з ЄС «застопорилися». Раніше того ж місяця ЄС запропонував нову торговельну угоду, яка передбачала поступове скасування мит на несільськогосподарські товари, а також співпрацю в енергетичній та цифровій сферах. Однак США відхилили цю пропозицію, а американський міністр торгівлі Говард Латнік назвав переговори «фактично безперспективними». У відповідь ЄС оголосив про підготовку контрзаходів, зокрема додаткових мит на американський експорт вартістю $107 млрд, у разі провалу переговорів.

Згодом Трамп погодився відкласти введення 50% мит на товари з ЄС і продовжити переговори до 9 липня. У коментарі журналістам він розповів про розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн: «Вона запропонувала перейти до серйозних переговорів. Ми добре поспілкувалися і скоро зустрінемося, щоб знайти вихід».

У Truth Social Трамп зазначив, що вважає продовження переговорів «привілеєм». Президентка Єврокомісії наголосила на готовності ЄС до «швидких і рішучих» переговорів зі США, але закликала Трампа повернутися до початкового 90-денного періоду для діалогу.