Європейські фондові ринки відкрилися зростанням у понеділок, 26 травня, після того як президент США Дональд Трамп оголосив про відтермінування запровадження 50% мит на товари ЄС до 9 липня. Рішення, прийняте після розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, дало інвесторам надію на продовження торговельних переговорів, хоча напруга між США та ЄС зберігається, пише CNBC .

Деталі

Загальноєвропейський індекс Stoxx 600 у понеділок зріс на 1%, причому всі сектори показали позитивну динаміку. Французький індекс CAC 40 додав 1,3%, а німецький DAX піднявся на 1,8% на початку торгів.

Особливо помітне відновлення продемонстрував автомобільний сектор, який у п’ятницю втратив 3% через погрози Трампа щодо мит. У понеділок акції європейських автовиробників зросли на 1,7%.

Ця галузь особливо вразлива до торговельних обмежень, адже транспортні засоби та обладнання є головними статтями експорту ЄС до США. Серед лідерів зростання – німецькі компанії: BMW (+1,4%), Mercedes-Benz (+1,5%) та Volkswagen (+1,5%).

Напередодні після розмови з Урсулою фон дер Ляєн Трамп погодився відкласти мита до 9 липня, щоб дати час на переговори. Фон дер Ляєн у дописі на платформі X зазначила, що ЄС готовий «швидко і рішуче» просувати переговори.

Ця заява частково заспокоїла інвесторів, хоча невизначеність щодо майбутнього торговельних відносин залишається.

Контекст

У п’ятницю Трамп оголосив про намір запровадити 50% мита на товари ЄС із 1 червня, звинувативши Брюссель у «складних торговельних відносинах». За його словами, переговори з ЄС «нікуди не ведуть». Це викликало падіння американських ринків: у п’ятницю ф’ючерси на S&P 500 знизилися на 1,1%, а на Nasdaq 100 – на 1,3%. Крім того, Трамп погрожував 25% митами на продукцію Apple, якщо компанія не перенесе виробництво iPhone до США.

Раніше цього місяця ЄС запропонував нову торговельну угоду, яка передбачала поступове зниження мит до нуля на несільськогосподарські товари, співпрацю в енергетиці та цифрових технологіях. Проте США висловили невдоволення пропозицією, а міністр торгівлі Говард Латнік назвав переговори «практично неможливими». ЄС, зі свого боку, заявив про підготовку контрзаходів, зокрема додаткові мита на американський експорт вартістю $107 млрд, якщо переговори проваляться.

Автомобільна промисловість ЄС, особливо німецька, є однією з найбільш уразливих до американських мит. У 2024 році експорт транспортних засобів і запчастин із ЄС до США становив значну частину загального обсягу торгівлі. Нові мита можуть підвищити ціни для американських споживачів і знизити конкурентоспроможність європейських компаній.

Довгостроково нова торгова війна може послабити економіки США та ЄС, які разом становлять майже 40% світового ВВП, і надати перевагу іншим глобальним гравцям, таким як Китай.