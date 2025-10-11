Росія посилює гібридну війну проти Європи та намагається посіяти в європейських країнах дві небезпечних для України позиції. Які ризики? Forbes Ukraine запитав провідних аналітиків з країн на фронтирі російської гібридної війни – Балтії, Скандинавії та Польщі.

У небі Європи відбувається щось нове і небезпечне, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед Європарламентом 8 жовтня. Лише за останні два тижні винищувачі і дрони порушували повітряний простір в Естонії, Бельгії, Польщі, Румунії, Данії, Норвегії та Німеччини.

«Настав час назвати речі своїми іменами, це — гібридна війна. Це – навмисна, цілеспрямована «сіра» кампанія проти Європи», – заявила фон дер Ляєн, звинувативши Росію.