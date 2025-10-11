Підписка від 49 грн
Значний ефект малими засобами. Як дронові вторгнення Росії впливають на політику країн ЄС щодо України? Forbes Ukraine опитав аналітиків з Данії, Естонії, Норвегії, Швеції та Польщі

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

5 хв читання

Аеропорти Європи переривають роботу через дрони, поки Росія посилює гібридну війну проти партнерів України /Getty Images

Знак про заборону польотів дронів біля аеропорту Мюнхена, який 4 жовтня зупиняв роботу через появу дронів неподалік летовища Фото Getty Images

Росія посилює гібридну війну проти Європи та намагається посіяти в європейських країнах дві небезпечних для України позиції. Які ризики? Forbes Ukraine запитав провідних аналітиків з країн на фронтирі російської гібридної війни – Балтії, Скандинавії та Польщі.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

У небі Європи відбувається щось нове і небезпечне, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед Європарламентом 8 жовтня. Лише за останні два тижні винищувачі і дрони порушували повітряний простір в Естонії, Бельгії, Польщі, Румунії, Данії, Норвегії та Німеччини.

«Настав час назвати речі своїми іменами, це — гібридна війна. Це – навмисна, цілеспрямована «сіра» кампанія проти Європи», – заявила фон дер Ляєн, звинувативши Росію.

