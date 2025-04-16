Верховна Рада закликала ЄС продовжити «торговельний безвіз» для України

Верховна Рада звернулась до інституцій Європейського Союзу з закликом продовжити для України лібералізацію режиму торгівлі, повідомив народний депутат Ярослав Железняк 16 квітня. За відповідну постанову №13143 про звернення до ЄС проголосували 252 народні депутати.

Ключові факти

«Рада звернулась до Європейського Союзу продовжити звільнення від тарифів та квот українських товарів», — написав Железняк.

У проєкті сказано, що Рада звертається до ЄС із закликом «невідкладно розпочати та зробити максимально ефективним переговорний процес між Україною та відповідними органами службами Європейської Комісії щодо внесення змін до відповідних додатків Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в частині взаємних тарифних поступок на імпорт товарів».

Згідно із пояснювальною запискою, Рада звертається до Європейського парламенту, Європейської комісії, Ради Європейського Союзу, парламентів та урядів держав – членів щодо продовження автономних торговельних заходів «з урахуванням необхідності покращення доступу чутливої для ЄС української продукції до ринку Євросоюзу». Чинні заході діятимуть до 5 червня.

Проєкт постанови розробили з метою поглиблення економічної співпраці з ЄС шляхом пролонгації існуючих заходів з лібералізації торгівлі.

Очікується, що прийняття проєкту сприятиме подальшому поглибленню економічної співпраці з ЄС, а також, у разі пролонгації створить стимули для відновлення та модернізації виробничих потужностей українських товаровиробників-експортерів, збереження існуючих і створення нових робочих місць.

Контекст

ЄС запровадив пільговий режим для України з 4 червня 2022 року, його продовжили в 2023-му. 13 травня 2024-го Рада ЄC схвалила продовження тимчасових заходів лібералізації торгівлі для України ще на рік, до 5 червня 2025 року. Одночасно рішенням передбачено застосування механізму екстреного гальмування для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів у випадку, якщо імпорт цих продуктів у 2024-му перевищить середні обсяги імпорту, зафіксовані в другій половині 2021 року та протягом усього 2022-го та 2023-го років.

Нова схема вільної торгівлі, що діє з 6 червня 2024-го, включає автоматичний захисний механізм, призначений для захисту конкретних внутрішніх секторів (яйця, птиця, цукор, овес, кукурудза, крупа і мед) від збільшення імпорту внаслідок скасування квот і тарифів.

У 2025 році Україна застерігала, що закінчення терміну дії безмитної торгівлі з Європейським Союзом 5 червня може завдати «серйозної шкоди» її економіці. Втрата доходів від експорту може стати ударом для України на тлі невизначеності з військовою допомогою США.

ЄП із посиланням на джерело писала, що Європейський Союз не планує нові торговельні преференції для України після завершення дії чинного механізму лібералізації після 5 червня 2025 року.

Україна найближчими тижнями планує посилити діалог з ЄС щодо «торговельного безвізу», заявив 11 квітня премʼєр-міністр Денис Шмигаль. «Хочемо внести зміни в угоду про асоціацію, що дасть можливість українській продукції і надалі потрапляти на європейський ринок без вагомих обмежень», – сказав він на засіданні уряду.

Бізнес закликав Єврокомісію продовжити «торговельний безвіз» з Україною, оскільки його скасування може мати відчутні негативні наслідки.