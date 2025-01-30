Китайські банки знову блокують платежі до Росії після посилення санкцій США

Після посилення американських санкцій китайські банки знову зупинили транскордонні платежі до Росії, включаючи операції в юанях, пише Bloomberg 30 січня.

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Фінустанови Китаю стурбовані останніми діями адміністрації Джо Байдена і вимагають більше часу для аналізу транзакцій.

Окрім фінансових санкцій, під які потрапили 50 російських банків, Мінфін США вніс до «чорних списків» близько 100 компаній, серед яких є і китайські, яких звинувачують у порушенні обмежень проти Росії.

Посилення західних санкцій призвело до зниження російського експорту наприкінці 2024 року, пише The Moscow Times. У жовтні–грудні на експорт товарів економіка РФ заробила $99,6 млрд – на 7% менше, ніж у четвертому кварталі минулого року. У грудні спад експорту склав 19% у річному вимірі (до $31,3 млрд), а профіцит торгового балансу скоротився до $5,6 млрд – найнижчого рівня з 2020 року.

З урахуванням санкційного пакету проти нафтогазової галузі, експортні доходи «залишатимуться на знижених рівнях» у найближчі місяці, пише видання. Наприкінці свого терміну президент Джо Байден включив у «чорні списки» Мінфіну США «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» і 183 танкери російського теневого флоту.

Під удар потрапили поставки нафти до Індії, яка стала другим найбільшим покупцем російської нафти після Китаю, що може позбавити економіку майже $30 млрд валютних доходів протягом року, говорять експерти. Росбанки прогнозують скорочення експорту на 10%, тобто більше ніж на $40 млрд.

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Контекст

6 січня адміністрація Джо Байдена оголосила нові санкції проти «тіньового флоту» Путіна, спрямовані на зменшення нафтових доходів Росії. Як повідомляє The Washington Post, до санкційних списків можуть бути додані ще близько 100 суден. Окрім того, США обговорюють можливість введення повного ембарго на російську нафту.

8 січня китайська компанія Shandong Port Group, один із найбільших портових операторів країни, закрила східні нафтові порти для танкерів, що потрапили під санкції США.

10 січня США ввели новий пакет санкцій, який охопив 183 судна, переважно нафтові танкери «тіньового флоту» та кораблі російських операторів. Обмеження торкнулися двох російських страхових компаній – «Інгосстрах» і «Альфастрахование», а також державної судноплавної компанії «Совкомфлот». Крім того, під санкції потрапили російські нафтові компанії «Газпром нефть» і «Сургутнефтегаз» разом із їхніми дочірніми структурами.