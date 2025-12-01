Бізнес-компанії можуть отримати до €150 000 гранту від програми EU4UA Defence Tech для створення та тестування прототипів високошвидкісних перехоплювачів і радіолокаційних систем. Про це повідомляє Мінцифри 1 грудня.
- Україна за підтримки Європейського Союзу запускає грантову програму EU4UA Defence Tech, яку реалізують Brave1 спільно з Офісом ефективного регулювання BRDO.
- Перший етап програми передбачає фінансування компаній, що створюють високошвидкісні перехоплювачі (450+ км) та радіолокаційні системи для посилення обороноздатності країни.
- Максимальна сума одного гранту становить €150 000, що вдвічі перевищує стандартну грантову підтримку Brave1. Кошти можна витратити на валідацію технології, розробку та вдосконалення прототипу, а також на тестування системи.
- Прийом заявок відкривається 1 грудня 2025 року і триватиме до 14 січня 2026 року. Участь можуть брати компанії з технологічним рівнем TRL 5–6. Відбір проходитиме у три етапи: комплаєнс-перевірка, оборонна експертиза та фінальний пітч перед комісією з представників Brave1, BRDO, Міноборони, Генштабу та ЄС.
- Проєкт фінансується Європейським Союзом і реалізується у партнерстві з BRDO з вересня 2025 року до лютого 2027 року. Він має на меті посилити інноваційний потенціал оборонно-технологічної та промислової бази України, а також поглибити співпрацю між ЄС та Україною у сфері безпеки.
- У 2026 році планується ще два грантові раунди за актуальними потребами фронту, а також хакатони, регуляторна підтримка та відкриття Brave1 Expo Room.
Контекст
Україна перетворилася на одного з світових лідерів у виробництві дронів, особливо в контексті повномасштабної війни з Росією, що триває з 2022 року. Цей успіх є результатом швидкої адаптації, інновацій на базі приватного сектору та державної підтримки, що дозволило компенсувати дефіцит традиційної артилерії та інших озброєнь.
У 2024 році завдяки ініціативам на кшталт платформи Brave1 кількість виробників почала стрімко зростати. У 2024 році виробництво сягнуло 2 млн FPV-дронів та інших типів. Дрони становлять 85% ударів на фронті, дозволяючи компенсувати чисельну перевагу ворога.
У 2025 році виробництво подвоїлося. Міноборони планує закупити 4,5 млн одиниць на суму $2,7 млрд, з яких 96% – вітчизняного виробництва. Цьогоріч Brave1 отримує додаткове фінансування. За даними Мінцифри, на платформі понад 2000 розробників і понад 4600 продуктів.
У листопаді 2025 року Кабінет Міністрів ухвалив уніфікований формат і перелік обов’язкових даних для бізнес-планів, які подаються у межах державних програм підтримки малого та середнього бізнесу.
28 листопада Український фонд стартапів оголосив про грантову програму для виробників протипожежних безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) та наземних роботизованих комплексів (НРК).
