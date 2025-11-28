Український фонд стартапів оголосив про грантову програму для виробників протипожежних безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) та наземних роботизованих комплексів (НРК). Про це повідомила пресслужба фонду 28 листопада. Розробники зможуть отримати грант до 8 млн грн на створення інноваційних систем, здатних гасити пожежі у найнебезпечніших та важкодоступних місцях.

Деталі

«Грантова програма від USF та Brave1 допоможе запустити ринок протипожежних дронів. І українські рятувальники отримають інноваційні засоби, що допоможуть гасити пожежі, не наражаючи на небезпеку особовий склад», – відзначив перший віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Максимальний розмір гранту, який може отримати один розробник – 8 млн грн. Водночас, один заявник може отримати до 5 грантів на рік загальним обсягом до 30 млн грн.

Український фонд стартапів наголошує, що такі системи критично потрібні ДСНС, адже дозволяють гасити пожежі в місцях із високим ризиком для життя рятувальників, зокрема у районах обстрілів та на потенційно замінованих територіях.

Програма, за підтримки Мінцифри, Brave1 та ДСНС, має стимулювати створення в Україні повноцінного ринку протипожежних дронів і роботів та посилити можливості держави у реагуванні на надзвичайні ситуації, додали у фонді.

Подання заявок відкрите через портал USF.

Контекст

Український фонд стартапів запустила Мінцифра у 2019 році. До початку повномасштабного вторгнення фонд був одним із найактивніших ангельських інвесторів, видав $8,2 млн грантів 352 командам, левову частку з них – у рамках грантової програми на $25 000–50 000, що фінансувалася з держбюджету.

Після 24 лютого фонд перейшов на військові рейки і де-факто заморозив фінансову підтримку цивільних розробок. З літа 2023-го активною була лише програма грантів до $35 000 на defence-проєкти, відновлення й проєкти подвійного призначення.

У лютому 2024-го він перезапустив цю грантову програму для цивільних проєктів. Загальний бюджет програми – $2,5 млн.

Загалом в Україні приблизно 60 стартапів на 1 млн населення, тоді як у Європі – у середньому приблизно 500, казала Forbes у серпні заступниця міністра цифрової трансформації Наталя Денікеєва.

Український фонд стартапів за два роки відновлення грантової програми для цивільних стартапів профінансував 57 команд на $2 млн, 90% із них продовжують роботу. Після отримання грантів стартапи збільшили кількість працівників на 35%.