Енергетика, ШІ чи крипта? Що Україна може запропонувати оточенню Трампа? Розповідає аналітик Hudson Institute Артур Герман

На кого з бізнесменів в оточенні президента США Доналда Трампа слід звернути увагу українським посадовцям і що їм запропонувати?

Дональд Трамп 20 січня став новим президентом США. З вихідцем з бізнесу Трампом українській владі слід шукати прагматичний підхід – пропонувати вигідні угоди йому та його оточенню, неодноразово чув Forbes Ukraine від західних та українських аналітиків.

Forbes Ukraine зробив велике дослідження бізнес-кіл нового президента США. Під час підотовки проєкту ми поставили три запитання Артуру Герману, який очолює Quantum Alliance Initiative у Hudson Institute: хто є найближчим бізнес-оточенням Трампа, які сектори економіки будуть в пріоритеті нового президента США та що б він порадив Україні для побудови міцних стосунків з новою адміністрацією у Білому домі?

Дослідницькі програми Германа зосереджені на питаннях оборони, енергетики та технологій. Він є автором девʼяти книг, серед яких бестселер New York Times «Як шотландці винайшли сучасний світ» та фіналіст Пулітцерівської премії «Ґанді та Черчилль».

Ось що він розповів.

Пʼять бізнесменів, що близькі до Трампа (не враховуючи Маска)

Пітер Тіль і близнюки Вінклвосси Тайлер і Кемерон вже давно є прихильниками Трампа. Тепер до них можна додати Девіда Сакса, який буде «царем» Трампа в галузі штучного інтелекту та криптовалют. Мені незрозуміло, чому американці відчувають потребу згадувати деспотичних правителів імперської Росії для таких речей, але вже як є.

Я б додав ще Марка Андрессена, Джеффа Безоса і Марка Цукерберга до списку мільярдерів, які будуть тісно консультувати Трампа. Особливо в галузі технологій та економічної політики.

Не забувайте про жінок, серед яких Даян Гендрікс та номінована на міністерку освіти Лінда МакМеон.

Найважливіші сектори економіки для Трампа

Перший сектор – енергетика з його програмою «drill baby drill». Ця фраза вперше використана для політичної кампанії Сарою Пейлін, коли вона балотувалася на посаду віцепрезидента у 2008 році. Трамп прагнутиме знизити вартість бензину та природного газу, щоб подолати інфляцію.

Другий напрям – розширення охоплення і впливу високих технологій, особливо штучного інтелекту і криптовалют, а також квантових технологій і ядерної енергетики в рамках програми енергетичного домінування.

Не дивуйтеся, якщо чиновники Трампа почнуть говорити про необхідність досягти прогресу в термоядерному синтезі, де Китай просувається галопом, поки Америка все ще йде пішки.

Які бізнес-пропозиції Україна може надати бізнес-оточенню Трампа

Найважливіше – запропонувати приватні та державні партнерства у відновленні України після закінчення війни. Особливо в реалізації нового плану Маршалла з відбудови України.

Ми з колегою підготували пропозицію щодо цього для National Interest.

Її суть – створення нової Адміністрації економічного співробітництва (АЕС) на кшталт попереднього Плану Маршалла. Замість того, щоб обтяжувати платників податків, АЕС знайшла б початковий стартовий капітал через консорціум країн, які зробили б внески до загального фонду для відновлення України. До нього входили б США, члени ЄС, Японія, Індія, Південна Корея та Саудівська Аравія.

Угорщина і Словаччина, які неохоче постачали зброю в Україну, все ж таки можуть виявити бажання допомогти у відбудові свого зруйнованого війною сусіда. Такі країни, як Китай чи Іран, які надавали Володимиру Путіну зброю чи іншу матеріальну підтримку для війни в Україні, не мають бути допущені до консорціуму АЕС.

Як перший крок, АЕС перетворила б початковий капітал консорціуму на прямі кредити українському приватному сектору, включаючи підприємства та приватних осіб.

Потім ці кредити будуть секʼюритизовані, і АЕС продаватиме в усіх країнах-учасницях звільнені від податків цінні папери, забезпечені кредитними гарантіями країни-донора. Це миттєво перетворило б їх на високопривабливі облігації інвестиційного класу і водночас збільшило б обсяг капіталу, доступного для відновлення України.

Я обговорював цей план з членами Конгресу та представниками нової адміністрації Трампа. Не дивуйтеся, якщо деякі з цих ідей зʼявляться в новій політиці Трампа щодо України.