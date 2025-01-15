ЄС націлився на російський алюміній та СПГ. Bloomberg дізнався подробиці підготовки нового пакета санкцій

Європейський Союз розглядає можливість поступової заборони імпорту алюмінію та скрапленого природного газу (СПГ) із РФ у рамках 16-го пакета санкцій. Про це пише Bloomberg 15 січня із посиланням на джерела. Очікується, що новий пакет санкцій буде ухвалений наступного місяця – до третьої річниці початку російської агресії. На тлі обговорення нових санкцій еталонний алюміній на LME сягнув найвищого рівня майже за місяць – $2602 за т, зазначило Reuters .

Деталі

Заборона на імпорт російського алюмінію впроваджуватиметься поступово, із визначенням термінів та обсягів на пізнішому етапі, пише видання.

ЄС до цього заборонив алюмінієві вироби, включаючи дріт, труби і фольгу. Це менш як 15% імпорту ЄС цього металу, який використовується в транспортній, пакувальній та будівельній галузях.

Вихід із залежності від російського СПГ може бути здійснений або як санкція, або через «дорожню карту», яку Єврокомісія представить наступного місяця.

Запропоновані заходи досі обговорюються між країнами-членами та можуть змінитися перед офіційним ухваленням. Санкції вимагають одностайного схвалення, що залишається головною перешкодою для їх реалізації.

До проєкту санкцій входять обмеження на десятки суден, що належать до «тіньового флоту» танкерів, які транспортують російську нафту, а також додаткові експортні обмеження на товари, які можуть використовуватися у військових цілях. Очікується також відключення кількох банків від системи міжнародних платежів SWIFT.

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Контекст

Росія залишається важливим постачальником алюмінію до Європи, однак її частка скоротилася до 6% через санкції та перебудову глобальних ланцюгів постачання. Водночас, залежність кількох країн ЄС, таких як Угорщина та Словаччина, від російського газу ускладнює повну заборону імпорту через газопроводи.

Попри численні заклики України, ЄС продовжує закупівлю російського СПГ. Основними напрямками постачання залишаються Франція, Іспанія та Бельгія, які мають довгострокові контракти з російськими компаніями, що не дозволяють вийти з угод без загальної заборони. За даними Kpler, близько 20% імпорту СПГ у ЄС надходить із Росії.

16 грудня Рада ЄС ухвалила 15-й пакет санкцій, спрямованих на обмеження ресурсів Росії для ведення війни. Серед обмежень – заходи проти компаній і фізичних осіб, що підтримують військову агресію кремля.

10 січня США посилили тиск на енергетичний сектор Росії, запровадивши жорсткі санкції проти нафтової промисловості. Це спричинило зростання цін на нафту до $80 за барель та падіння акцій російських нафтових компаній. Велика Британія також запровадила санкції проти «Газпрома нефти» та «Сургутнефтегаза».