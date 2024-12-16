ЄС затвердив 15-й пакет санкцій проти Росії. Що він передбачає

Рада Європейського Союзу ухвалила новий, 15-й пакет санкцій, спрямований на обмеження можливостей Росії вести війну проти України. Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС. Пакет включає економічні та індивідуальні обмеження, зокрема проти осіб та компаній, що сприяють військовим діям Росії.

Деталі

Обмеження поширюються на 54 фізичні та 30 юридичних осіб, які «несуть відповідальність за дії, що підривають або створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України».

Під санкції потрапили топменеджери провідних енергетичних компаній Росії, особи, причетні до депортації дітей, пропаганди та обходу санкцій, а також двоє високопосадовців КНДР.

ЄС запровадив санкції проти 52 суден із третіх країн, які використовувалися для обходу обмежувальних заходів, запроваджених раніше. Це збільшило загальну кількість підсанкційних суден до 79.

До списку потрапили хімічний завод і цивільна авіакомпанія Росії, що постачає важливу логістичну підтримку російським військовим.

Вперше запроваджені повноцінні санкції проти китайських компаній, що постачають компоненти для безпілотників та мікроелектроніку, що підтримує російську агресію проти України.

Під обмеження потрапили компанії з Індії, Ірану, Сербії та Обʼєднаних Арабських Еміратів, які брали участь в обході санкцій або закуповували чутливі товари, такі як БПЛА та ракети, для Росії.

До санкційного списку потрапила військова частина, що відповідала за обстріл дитячої лікарні «Охмадит» у Києві.

Очікується, що документ буде опублікований в Офіційному віснику ЄС 16 грудня, після чого набере чинності.

Контекст

Наприкінці листопада агентство Bloomberg з посиланням на документи повідомило, що Єврокомісія в рамках 15-го пакету санкцій пропонує додати до списку більше 50 осіб і майже 30 організацій, заморозивши їхні активи. Згідно з цими документами, Єврокомісія також розглядає можливість введення обмежень на додаткові російські нафтові танкери та санкцій проти китайських компаній, які підтримують Росію в її військових діях.

До санкційного списку потрапили російські виробники військової продукції, невелика група китайських постачальників, що співпрацюють з Росією, а також компанії, які можуть бути залучені до виробництва ударних безпілотників для Росії, та постачальники ключових компонентів, зокрема двигунів.

Нові заходи, які ще можуть бути уточнені, також включають заборону на доступ понад 45 російських нафтових танкерів до європейських портів і обмеження на надання послуг цим суднам.

11 грудня посли країн Європейського Союзу погодили 15-й пакет санкцій проти Росії.