Європейський Союз вивчає варіант розширення повноважень агентства Frontex для протидії загрозам від безпілотних літальних апаратів. Про це пише Euroactiv , посилаючись на внутрішню записку, з якою ознайомилися журналісти.

Деталі

Держави-члени ЄС обговорюють ідею надати Frontex функції допомоги в моніторингу повітряного простору та охороні ключової інфраструктури.

Ініціатива виникає на фоні хвилі інцидентів із дронами, що вторглися в європейський авіапростір останніми місяцями, включно з чутливими військовими та цивільними обʼєктами в Бельгії на вихідних.

Документ від 30 жовтня, поширений данським головуванням серед країн ЄС, свідчить про дискусії столиць щодо того, чи варто Європейському агентству прикордонної та берегової охорони (Frontex) взяти на себе додаткові завдання з протидії гібридним загрозам – від порушень авіапростору до захисту стратегічних обʼєктів.

Перегляд мандату Frontex, запланований на 2026 рік, вперше анонсувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на початку року; нині він увійшов до робочого плану ЄС.

Очікується, що посли країн блоку розглянуть це на технічній нараді 5 листопада. Дебати відображають прагнення столиць адаптувати місію Frontex до еволюції безпекового ландшафту Європи – лише за кілька місяців після впровадження агентством командної структури за зразком НАТО.

Сьогодні Frontex допомагає державам ЄС у управлінні зовнішніми кордонами, надаючи підтримку на місцях, борючись із транскордонною злочинністю, збираючи розвіддані та сприяючи процедурам повернення мігрантів.

Минулого місяця комісар з міграції Магнус Бруннер натякнув, що мандат Frontex може поширитися на захист від дронів і аеропортів – делікатну тему через повідомлення про повʼязані з Росією перебої в роботі цивільних аеропортів та шпигунство за військовими обʼєктами.

У записці зазначається, що такі кроки можуть вимагати змін до регламенту Frontex.

Контекст

Frontex – це агентство Європейського Союзу, відповідальне за охорону зовнішніх кордонів. Воно координує роботу національних прикордонних служб, забезпечуючи безпеку та контроль на кордонах держав-членів ЄС з третіми країнами. Штаб-квартира Frontex розташована у Варшаві.

Станом на кінець вересня – початок жовтня в Європі розгорнулася хвиля невідомих дронів, зафіксована щонайменше в 10 країнах. Ця активність, яка значно зросла порівняно з попередніми роками та призвела до серйозних збоїв в роботі авіації, посилення безпеки та політичних реакцій.

22 вересня через невідомі дрони тимчасово закрили аеропорти Копенгагена (Данія) та Осло (Норвегія): у Копенгагені скасували або перенаправили понад 40 рейсів. Того ж періоду в країнах Балтії, зокрема біля аеропорту Вільнюса (Литва), фіксували невідомі об’єкти, дрони чи повітряні кулі, через що також призупиняли польоти.

Наприкінці вересня – на початку жовтня дрони з’явилися над критичною інфраструктурою. 29 вересня в Бельгії зафіксували близько 15 безпілотників над військовою базою Elsenborn. У Німеччині, зокрема в Баварії та біля аеропорту Мюнхена, польоти відбувалися над військовими об’єктами й енергетичною інфраструктурою; у відповідь місцева влада готує закони, що дозволять поліції збивати дрони. 31 жовтня через підозрілий дрон тимчасово зупинив роботу аеропорт Берлін-Бранденбург.