Європейський Союз вивчає варіант розширення повноважень агентства Frontex для протидії загрозам від безпілотних літальних апаратів. Про це пише Euroactiv, посилаючись на внутрішню записку, з якою ознайомилися журналісти.
Деталі
- Держави-члени ЄС обговорюють ідею надати Frontex функції допомоги в моніторингу повітряного простору та охороні ключової інфраструктури.
- Ініціатива виникає на фоні хвилі інцидентів із дронами, що вторглися в європейський авіапростір останніми місяцями, включно з чутливими військовими та цивільними обʼєктами в Бельгії на вихідних.
- Документ від 30 жовтня, поширений данським головуванням серед країн ЄС, свідчить про дискусії столиць щодо того, чи варто Європейському агентству прикордонної та берегової охорони (Frontex) взяти на себе додаткові завдання з протидії гібридним загрозам – від порушень авіапростору до захисту стратегічних обʼєктів.
- Перегляд мандату Frontex, запланований на 2026 рік, вперше анонсувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на початку року; нині він увійшов до робочого плану ЄС.
- Очікується, що посли країн блоку розглянуть це на технічній нараді 5 листопада. Дебати відображають прагнення столиць адаптувати місію Frontex до еволюції безпекового ландшафту Європи – лише за кілька місяців після впровадження агентством командної структури за зразком НАТО.
- Сьогодні Frontex допомагає державам ЄС у управлінні зовнішніми кордонами, надаючи підтримку на місцях, борючись із транскордонною злочинністю, збираючи розвіддані та сприяючи процедурам повернення мігрантів.
- Минулого місяця комісар з міграції Магнус Бруннер натякнув, що мандат Frontex може поширитися на захист від дронів і аеропортів – делікатну тему через повідомлення про повʼязані з Росією перебої в роботі цивільних аеропортів та шпигунство за військовими обʼєктами.
- У записці зазначається, що такі кроки можуть вимагати змін до регламенту Frontex.
Контекст
Frontex – це агентство Європейського Союзу, відповідальне за охорону зовнішніх кордонів. Воно координує роботу національних прикордонних служб, забезпечуючи безпеку та контроль на кордонах держав-членів ЄС з третіми країнами. Штаб-квартира Frontex розташована у Варшаві.
Станом на кінець вересня – початок жовтня в Європі розгорнулася хвиля невідомих дронів, зафіксована щонайменше в 10 країнах. Ця активність, яка значно зросла порівняно з попередніми роками та призвела до серйозних збоїв в роботі авіації, посилення безпеки та політичних реакцій.
22 вересня через невідомі дрони тимчасово закрили аеропорти Копенгагена (Данія) та Осло (Норвегія): у Копенгагені скасували або перенаправили понад 40 рейсів. Того ж періоду в країнах Балтії, зокрема біля аеропорту Вільнюса (Литва), фіксували невідомі об’єкти, дрони чи повітряні кулі, через що також призупиняли польоти.
Наприкінці вересня – на початку жовтня дрони з’явилися над критичною інфраструктурою. 29 вересня в Бельгії зафіксували близько 15 безпілотників над військовою базою Elsenborn. У Німеччині, зокрема в Баварії та біля аеропорту Мюнхена, польоти відбувалися над військовими об’єктами й енергетичною інфраструктурою; у відповідь місцева влада готує закони, що дозволять поліції збивати дрони. 31 жовтня через підозрілий дрон тимчасово зупинив роботу аеропорт Берлін-Бранденбург.
