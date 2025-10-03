Один із найбільших аеропортів Європи – міжнародний аеропорт Мюнхена – призупиняв роботу в ніч на 3 жовтня через появу безпілотників у повітряному просторі. Про це повідомляє офіційний сайт аеропорту та видання Spiegel . Скасовано десятки рейсів, вилетіти не змогли 3000 пасажирів.

Деталі

Польоти в аеропорту було обмежено з 22:18, після того як кілька людей повідомили про дрон поблизу злітно-посадкових смуг. Згодом польоти повністю зупинили, а ситуацією почала опікуватися федеральна поліція Німеччини.

17 рейсів на виліт було скасовано, а ще 15 рейсів перенаправлено до інших аеропортів, зокрема в Штутгарт, Нюрнберг, Відень і Франкфурт. Загалом, за підрахунками аеропорту, ситуація зачепила понад 3000 пасажирів.

У терміналах аеропорту були розгорнуті пункти тимчасового перебування: пасажирам надали ліжка, ковдри, їжу та напої. У співпраці з авіакомпаніями була забезпечена координація для перепланування рейсів.

Федеральна поліція підтвердила, що безпілотник було помічено не лише поблизу, а й безпосередньо над територією аеропорту. Чи йдеться про один дрон, чи про кілька, наразі невідомо. Для перевірки території залучали наземні патрулі та поліцейський вертоліт, однак виявити дрон або його оператора не вдалося.

Робота аеропорту була відновлена зранку 3 жовтня, про що повідомила федеральна поліція. Дані ресурсу Flightradar24 також підтверджують, що рейси з Мюнхена знову виконуються за розкладом.

Аеропорт Мюнхен – другий у Німеччині, після аеропорту Франкфурта-на-Майні, за кількістю пасажирів, що обслуговуються.

Контекст

У ніч з 9 на 10 вересня вісім російських ударних дронів увійшли в повітряний простір Польщі. Згодом прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск уточнив, що дронів було 19, і переважна більшість їх залетіла з Білорусі. Польські, нідерландські та італійські винищувачі разом із силами ППО Польщі збили частину з них.

Вхід дронів у європейський повітряний простір був навмисним, а не випадковим, заявила голова європейської дипломатії Кая Каллас. Інцидент стався на тлі зростання напруги між НАТО та Росією, напередодні початку масштабних російських військових навчань поблизу Польщі.

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, перебуваючи там протягом 12 хвилин.

Дональд Трамп пообіцяв захищати Польщу та країни Балтії в разі посилення російської агресії.

Увечері 22 вересня аеропорт столиці Данії Копенгагена тимчасово зупинив прийом і відправлення рейсів через появу дронів у його повітряному просторі. Схожий інцидент стався в аеропорту Гардермуен під столицею Норвегії Осло.