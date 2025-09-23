Увечері 22 вересня аеропорт столиці Данії Копенгагена тимчасово призупинив прийом і відправку рейсів через появу дронів у його повітряному просторі. Схожий інцидент стався в аеропорту Гардермуен під столицею Швеції Осло, повідомили місцеві медіа.
Деталі
- Поліція зафіксувала проліт двох-трьох безпілотників неподалік летовища Копенгагена. Роботу аеропорту відновили приблизно через три години, але адміністрація попередила про можливі затримки та скасування рейсів.
- Близько 35 літаків, що прямували до Копенгагена, були перенаправлені в інші аеропорти, за даними Flightradar24.
- Правоохоронці розпочали розслідування, але поки що невідомо, звідки з’явилися дрони і куди вони зникли.
- Схожий інцидент стався тієї ж ночі в аеропорту Гардермуен під Осло, повідомив телеканал NRK. Близько опівночі там також зафіксували проліт невідомого дрона, після чого з опівночі закрили повітряний простір.
- Через кілька годин польоти відновили. Щонайменше шість літаків у момент інциденту були змушені змінити маршрут.
Контекст
У ніч з 9 на 10 вересня вісім російських ударних дронів увійшли в повітряний простір Польщі. Згодом прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск уточнив, що дронів було 19 і переважна більшість їх залетіли з Білорусі. Польські, нідерландські та італійські винищувачі разом із силами ППО Польщі збили частину з них.
Вхід дронів у європейський повітряний простір був навмисним, а не випадковим, заявив голова європейської дипломатії Кая Каллас. Інцидент стався на тлі зростання напруги між НАТО та Росією, напередодні початку масштабних російських військових навчань поблизу Польщі.
19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, перебуваючи там протягом 12 хвилин.
Дональд Трамп пообіцяв захищати Польщу та країни Балтії в разі посилення російської агресії.
