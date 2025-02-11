Мита США на сталь вплинуть на металургійну галузь України, яка постраждала від агресії РФ – Свириденко

Україна продовжить активну роботу з партнерами для того, щоб знайти оптимальне для рішення до початку дії запроваджених США мит, які вплинуть на металургійну галузь. Про це повідомила перша віцепремʼєрка — міністерка економіки Юлія Свириденко у соцмережі Х .

Ключові факти

За словами віцепрем’єрки, Україна доклала усіх зусиль, щоб вітчизняна сталь лишалася за межами 25% тарифів у США.

«Рішення США з 12 березня запровадити мито на нашу сталь закономірно вплине на металургійну галузь, яка постраждала від російської агресії», — написала Свириденко.

Вона додала, що Україна налаштована на активну роботу з партнерами для пошуку оптимального рішення до 12 березня.

Контекст

Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження мита в 25% на імпорт сталі і алюмінію. Мита на метали, схвалені президентом 10 лютого, є наймасштабнішим заходом Трампа щодо боротьби з дефіцитом торговельного балансу США та використання міжнародної торгівлі як джерела доходу.

Європейський Союз вже анонсував контрзаходи у відповідь на ці мита.

Тарифи будуть широко застосовуватися до всього імпорту сталі та алюмінію в США, зокрема з Канади та Мексики, які входять до найбільших іноземних постачальників металів у країну.

Мита від Трампа йдуть на додаток до нових 10-відсоткових тарифів на товари з Китаю, 25-відсоткових – з Канади та Мексики, які наразі призупинені, і його плану запровадити мита для інших країн.

США значною мірою залежать від імпорту алюмінію для задоволення внутрішнього попиту, причому багато що з цих поставок надходить із Канади, Обʼєднаних Арабських Еміратів і Китаю. За даними Morgan Stanley, чистий імпорт алюмінію досягнув понад 80% у 2023 році. Хоча імпортна сталь становить меншу частку в загальному обсязі споживання, сектори аерокосмічної, автомобільної промисловості та енергетики залежать від неї.

Для України обсяги зовнішньої торгівлі зі США не є дуже значними. У структурі експорту товарів питома вага США торік становила лише 2,1% із загальним обсягом в $869 млн, в структурі імпорту – 4,9%, або $3417 млн. Слабка представленість українських товарів на ринку США переважно обумовлена складним доступом до ринку, високою конкуренцією та дорогою логістикою. Детальніше про те, чи загрожує обмеження імпорту до США чавуну та трубам з України і хто може постраждати – читайте у розборі Forbes Ukraine.