ЄС може продовжити пільговий режим для імпорту української сталі та заліза – ЄП

Європейський парламент 8 травня розгляне питання запровадження пільгового режиму для експорту української сталі та заліза до ЄС після завершення дії «торговельного безвізу» 5 червня 2025 року. Про це йдеться у проєкті законодавчої резолюції Європарламенту, підготовленому для голосування, пише «Європейська правда» .

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У пояснювальній записці Єврокомісії до документа зазначається, що, попри руйнування та окупацію багатьох виробничих потужностей через війну, Україна залишається значним експортером заліза та сталі.

Для підтримки України пропонується зберегти призупинення дії Регламенту (ЄС) 2015/478, що є основою для скасування захисних заходів ЄС щодо української сталевої продукції.

Єврокомісія наголошує, що для продовження лібералізації торгівлі після 5 червня 2025 року новий регламент має набути чинності з 6 червня. Пільговий режим для українського експорту сталі та заліза планується запровадити на три роки.

У разі схвалення Європарламентом резолюція потребуватиме затвердження Радою ЄС і набуде чинності після офіційної публікації.

Контекст

Європейський Союз із 4 червня 2022 року запровадив для України пільговий торговий режим, відомий як «торговий безвіз», який було продовжено у 2023 році. Проте через протести європейських фермерів у 2023 році Брюссель тимчасово обмежив імпорт деяких видів української сільськогосподарської продукції. Окремі країни, зокрема Польща, Словаччина та Угорщина, також запровадили односторонні обмеження на ввезення українського зерна, щоб захистити власні ринки.

13 травня 2024 року Рада ЄС ухвалила рішення про продовження лібералізації торгівлі з Україною ще на один рік – до 5 червня 2025 року. Водночас було введено механізм екстреного гальмування для чутливих агропродуктів, таких як яйця, птиця, цукор, овес, кукурудза, крупи та мед. Цей механізм передбачає обмеження імпорту, якщо його обсяги у 2024 році перевищать середні показники за другу половину 2021 року та весь 2022–2023 роки. Нова схема безмитної торгівлі, що діє з 6 червня 2024 року, включає автоматичний захисний механізм для захисту європейських виробників від надмірного імпорту зазначених продуктів.

У 2025 році Україна висловила занепокоєння, що завершення дії «торговельного безвізу» після 5 червня може завдати значної шкоди її економіці, особливо в умовах невизначеності щодо військової підтримки від США. Втрата доходів від експорту до ЄС може послабити країну в критичний момент. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 11 квітня 2024 року заявив, що Україна планує найближчими тижнями активізувати діалог із ЄС, щоб продовжити пільговий режим і внести зміни до угоди про асоціацію. За його словами, це дозволить українській продукції й надалі безперешкодно потрапляти на європейський ринок.

Український бізнес також закликав Єврокомісію не скасовувати «торговий безвіз», наголошуючи на потенційних негативних економічних наслідках для України. Водночас, за інформацією «Європейської правди» з посиланням на джерела, ЄС наразі не планує вводити нові торговельні преференції для України після завершення чинного механізму у червні 2025 року.