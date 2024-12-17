ЄС розглядає повну конфіскацію заморожених російських активів для підтримки України – Bloomberg

Країни ЄС вивчають можливість повної конфіскації заморожених активів російського центрального банку для використання Україною, оцінюючи юридичні та фінансові наслідки такого кроку. Про це 17 грудня пише Bloomberg , посилаючись на джерела, знайомі з ситуацією.

Деталі

Дипломатична служба блоку, а також деякі держави-члени аналізують, чи потрібні судові рішення як юридична основа для конфіскації заморожених активів, або ж буде достатньо оцінки завданих збитків.

Перед поверненням Дональда Трампа до Білого дому деякі країни намагаються поновити обговорення питання про повніше використання заморожених російських активів. Однак кілька інших держав-членів, включаючи Німеччину, Бельгію та Люксембург, залишаються стурбованими ідеєю конфіскації.

ЄС та країни G7 використовують прибутки від заморожених російських активів на $300 млрд для допомоги Україні. За планом G7, ці кошти спрямовуються на підтримку кредитного пакету на €50 млрд. Конфіскація цих коштів стала б відступом від поточної стратегії.

Деякі країни ЄС оцінюють, як такий крок може вплинути на євро як валюту, зазначили джерела. Вони також аналізують можливі наслідки для третіх країн, які можуть вирішити забрати свої активи з країн, що здійснять конфіскацію.

Контекст

У червні лідери G7 узгодили надання Україні кредиту на суму $50 млрд, який буде погашений за рахунок прибутків від заморожених російських валютних резервів, що оцінюються у близько €260 млрд. Значна частина цих резервів зберігається в бельгійському депозитарії цінних паперів Euroclear.

Згідно з угодою, ЄС і США виділять по $20 млрд, а решта $10 млрд буде розподілена між Великою Британією, Японією та Канадою.

3 грудня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12232, який вносить зміни до Бюджетного кодексу та вводить поняття «умовні боргові зобовʼязання». Ця зміна дозволить Україні не повертати $50 млрд G7 у разі, якщо не буде отримано репарацій від Росії.

4 грудня міністр фінансів Сергій Марченко підписав угоду між Україною та ЄС про залучення €35 млрд макрофінансової допомоги (MFA), погашення якої здійснюватиметься лише за рахунок майбутніх прибутків від заморожених активів РФ в ЄС.