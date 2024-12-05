ЄС готовий компенсувати вихід США із кредитної угоди на $50 млрд для України, про який заговорили в Конгресі

Європейський Союз готовий компенсувати вихід Сполучених Штатів із багатосторонньої угоди щодо надання Україні кредиту в розмірі $50 млрд. Про це сказав заступник міністра фінансів Польщі Павел Карбовник 4 грудня на заході, присвяченому початку польського головування в Раді ЄС, пише Politico . Днем раніше спікер Палати представників Майк Джонсон виступив проти винесення питання про додаткову допомогу Україні у розмірі $24 млрд на голосування.

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Є ризик відмови новообраного президента США Дональда Трампа від участі у цій домовленості, заявив Карбовник.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон раніше відхилив запит адміністрації Джо Байдена щодо виділення $24 млрд для України.

Карбовник закликав Трампа якнайшвидше оголосити про свої наміри, аби дати ЄС можливість розробити план дій на випадок непередбачуваних обставин.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що ЄС може самостійно забезпечити до €35 млрд фінансування у випадку, якщо США не виконають своїх зобов’язань. Євросоюз розглядає можливість використання семирічного бюджету блоку обсягом €1,2 трлн як застави для збільшення обсягів допомоги Україні.

Кінцевий розмір фінансової підтримки від ЄС, за словами Карбовника, буде визначено до кінця року.

Контекст

Президент Джо Байден, який раніше ініціював кілька раундів військової підтримки через Конгрес і Пентагон, наголошує на важливості продовження допомоги Україні. Водночас Дональд Трамп, який обіцяв швидке завершення війни в Україні після повернення в Білий дім, уникає конкретики щодо своїх планів.

14 листопада радник з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що адміністрація Байдена планує звернутися до Конгресу по додаткові кошти для України. Ці ресурси мають зміцнити позицію Києва в майбутніх переговорах із Росією.

Наступного дня представниця Пентагону Сабріна Сінгх зазначила, що США щотижня надсилають зброю Україні, аби використати $7,1 млрд, які залишилися до закінчення терміну чинної адміністрації.

25 листопада Байден звернувся до Конгресу з таємним запитом на додаткові $24 млрд допомоги. Із них $16 млрд планують спрямувати на поповнення запасів зброї, а $8 млрд – на підтримку безпеки України.

4 грудня держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США мають намір використати весь передбачений бюджет у $61 млрд на підтримку України до завершення каденції Байдена.

Однак спікер Палати представників Майк Джонсон виступає проти винесення питання про додаткову допомогу Україні на голосування.