ЕС рассматривает полную конфискацию замороженных российских активов для поддержки Украины – Bloomberg

Страны ЕС изучают возможность полной конфискации замороженных активов российского центрального банка для использования Украиной, оценивая юридические и финансовые последствия такого шага. Об этом 17 декабря пишет Bloomberg , ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

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Дипломатическая служба блока, а также некоторые государства-члены анализируют, нужны ли судебные решения как юридическая основа для конфискации замороженных активов, или же будет достаточно оценки нанесенного ущерба.

Перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом некоторые страны пытаются возобновить обсуждение вопроса о более полном использовании замороженных российских активов. Однако несколько других государств-членов, включая Германию, Бельгию и Люксембург, остаются обеспокоенными идеей конфискации.

ЕС и страны G7 используют доходы от замороженных российских активов на $300 млрд для помощи Украине. По плану G7 эти средства направляются на поддержку кредитного пакета на €50 млрд. Конфискация этих средств стала отступлением от текущей стратегии.

Некоторые страны ЕС оценивают, как такой шаг может повлиять на евро как валюту, отметили источники. Они также анализируют возможные последствия для третьих стран, которые могут решить забрать свои активы из стран, осуществляющих конфискацию.

Контекст

В июне лидеры G7 согласовали предоставление Украине кредита на сумму $50 млрд, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских валютных резервов, оцениваемых около €260 млрд. Значительная часть этих резервов хранится в бельгийском депозитарии ценных бумаг Euroclear.

Согласно соглашению, ЕС и США выделят по $20 млрд, а остальные $10 млрд будут распределены между Великобританией, Японией и Канадой.

3 декабря Верховная Рада Украины приняла законопроект №12232, который вносит изменения в Бюджетный кодекс и вводит понятие «условные долговые обязательства». Это изменение позволит Украине не возвращать $50 млрд G7 в случае, если не будут получены репарации от России.

4 декабря министр финансов Сергей Марченко подписал соглашение между Украиной и ЕС о привлечении €35 млрд макрофинансовой помощи (MFA), погашение которой будет осуществляться только за счет будущих доходов от замороженных активов РФ в ЕС.