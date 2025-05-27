Мережа медичних лабораторій «Ескулаб» інвестувала 130 млн грн у сучасне обладнання для високоточної діагностики складних захворювань, подвоївши інвестиції порівняно з минулим роком. Про це йдеться у повідомленні мережі.

Деталі

«Ескулаб» придбала обладнання для ранньої діагностики вірусу папіломи людини (ВПЛ), зокрема аналізатор Cobas 5800, сертифікований американською FDA. Цей пристрій ідентифікує 14 високоризикових типів ВПЛ, включно з типами 16 та 18, які є основними причинами раку шийки матки. Наразі лише три лабораторії в Україні використовують цю технологію.

Компанія посилила мікробіологічні дослідження завдяки мас-спектрометру MALDI-TOF Bruker, який ідентифікує понад 2000 видів мікроорганізмів і підвищує точність діагностики.

«Ескулаб» планує впровадити метод імуноблоту для розширення діагностичних можливостей. За словами співвласника компанії Дениса Мельника, інвестиції спрямовані на створення еталонної медичної екосистеми та зміцнення культури турботи про здоров’я в Україні.

Контекст

В Україні реєструється близько 3000 злоякісних новоутворень шийки матки щорічно, свідчать дані Національного канцер-реєстру. Це один із найагресивніших видів раку із високими показниками смертності. Своєчасне тестування на ВПЛ дозволяє виявити передракові стани до появи симптомів.

Заснована у 2009 році, мережа «Ескулаб» охоплює понад 80 міст України, має 150 відділень і виконує більш як 2000 видів досліджень, включаючи загальноклінічні аналізи, молекулярну генетику та бактеріологію.

Доходи ПП «ПСМЛ «Ескулаб» за підсумками 2024 року зросли на 74% до 946 млн грн (545 млн грн у 2023 році). Мережа отримала 18,5 млн грн прибутку у 2024 році, свідчать дані YouControl.