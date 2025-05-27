Мережа медичних лабораторій «Ескулаб» інвестувала 130 млн грн у сучасне обладнання для високоточної діагностики складних захворювань, подвоївши інвестиції порівняно з минулим роком. Про це йдеться у повідомленні мережі.
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Деталі
- «Ескулаб» придбала обладнання для ранньої діагностики вірусу папіломи людини (ВПЛ), зокрема аналізатор Cobas 5800, сертифікований американською FDA. Цей пристрій ідентифікує 14 високоризикових типів ВПЛ, включно з типами 16 та 18, які є основними причинами раку шийки матки. Наразі лише три лабораторії в Україні використовують цю технологію.
- Компанія посилила мікробіологічні дослідження завдяки мас-спектрометру MALDI-TOF Bruker, який ідентифікує понад 2000 видів мікроорганізмів і підвищує точність діагностики.
- «Ескулаб» планує впровадити метод імуноблоту для розширення діагностичних можливостей. За словами співвласника компанії Дениса Мельника, інвестиції спрямовані на створення еталонної медичної екосистеми та зміцнення культури турботи про здоров’я в Україні.
Контекст
В Україні реєструється близько 3000 злоякісних новоутворень шийки матки щорічно, свідчать дані Національного канцер-реєстру. Це один із найагресивніших видів раку із високими показниками смертності. Своєчасне тестування на ВПЛ дозволяє виявити передракові стани до появи симптомів.
Заснована у 2009 році, мережа «Ескулаб» охоплює понад 80 міст України, має 150 відділень і виконує більш як 2000 видів досліджень, включаючи загальноклінічні аналізи, молекулярну генетику та бактеріологію.
Доходи ПП «ПСМЛ «Ескулаб» за підсумками 2024 року зросли на 74% до 946 млн грн (545 млн грн у 2023 році). Мережа отримала 18,5 млн грн прибутку у 2024 році, свідчать дані YouControl.
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