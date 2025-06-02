Американська фармацевтична компанія Bristol Myers Squibb уклала угоду з німецькою BioNTech на суму до $11 млрд для спільної розробки та комерціалізації протиракового препарату BNT327. Про це пише Financial Times 2 червня. Очікується, що він може перевершити за ефективністю Keytruda – найпродаваніший препарат у світі у 2024 році з продажами $29,5 млрд.

Деталі

Ця угода стала однією з найбільших у фармацевтичній галузі та наймасштабнішою для BioNTech, відомої своїм досвідом у створенні вакцини проти COVID-19 разом із Pfizer. BNT327, спочатку відкритий китайською компанією Biotheus, розроблявся BioNTech протягом трьох років. Наприкінці минулого року BioNTech придбала Biotheus за майже $1 млрд.

Препарат BNT327, який проходить понад 20 клінічних випробувань, включаючи два на пізніх стадіях, демонструє потенціал перевершити Keytruda від Merck.

Генеральний директор BioNTech Угур Шахін зазначив, що співпраця з Bristol Myers Squibb, визнаним лідером в імуноонкології, є ключовою, оскільки «потенціал цього проєкту перевищує можливості однієї компанії». За оцінками BioNTech, препарат може бути використаний для лікування до 3 млн пацієнтів.

BNT327 – це «біспецифічне» антитіло, яке може одночасно зв’язуватися з двома типами рецепторів ракових клітин, на відміну від природних антитіл. Це дозволяє йому діяти подібно до Keytruda, активуючи імунну систему для знищення ракових клітин, а також блокувати ключовий білок, що сприяє росту пухлин. За словами Шахіна, препарат демонструє тривалішу ефективність і має потенціал для лікування різних типів раку.

Bristol Myers Squibb прагне посилити свій портфель напередодні закінчення патентів на ключові препарати, такі як протираковий Opdivo (аналог Keytruda) та антикоагулянт Eliquis. Голова та генеральний директор BMS Крістофер Борнер підкреслив, що BNT327 має «значний потенціал для зміни стандартів лікування пацієнтів із солідними пухлинами».

Для підготовки до втрати патентів BMS скорочує витрати та укладає угоди, зокрема придбавши Karuna Therapeutics за $14 млрд для розвитку препарату проти шизофренії. У 2025 році Борнер назвав бізнес-розвиток головним пріоритетом для розподілу капіталу. За останній рік акції компанії зросли на 15,6%.

BioNTech інвестує прибутки від вакцини проти COVID-19 у розвиток онкологічних технологій, зокрема в створення персоналізованих мРНК-вакцин для лікування індивідуальних пухлин, а також у розробку антитіл, таких як BNT327, і кон’югатів антитіл із ліками для більш цільової хіміотерапії. Компанія також досліджує комбінації різних препаратів.

BMS і BioNTech розділять витрати на більшість клінічних випробувань BNT327 порівну та планують комерціалізацію на всіх глобальних ринках. BMS виплатить BioNTech $1,5 млрд авансом, до $2 млрд додаткових платежів до 2028 року та до $7,6 млрд у вигляді подальших виплат за досягнення етапів.

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Контекст

BMS – глобальна біофармацевтична компанія зі штаб-квартирою в Прінстоні, Нью-Джерсі, США. Заснована в 1887 році, компанія спеціалізується на розробці та виробництві рецептурних лікарських засобів для лікування серйозних захворювань, таких як рак, серцево-судинні захворювання, імунні розлади та психіатричні порушення. У 2022 році BMS отримала дохід у розмірі $46,2 млрд.

Компанія має широку мережу дослідницьких і виробничих потужностей по всьому світу, включаючи обʼєкти в США, Європі та Азії. BMS відома своїми інноваційними підходами до лікування, зокрема в галузі імуноонкології, де вона розробляє препарати, що активують імунну систему для боротьби з раковими клітинами.

BioNTech SE – німецька біотехнологічна компанія, заснована в 2008 році та розташована в Майнці. Компанія спеціалізується на розробці імунотерапій, зокрема мРНК-вакцин, для лікування раку та інфекційних захворювань. BioNTech стала відомою завдяки спільній розробці з Pfizer першої схваленої мРНК-вакцини проти COVID-19 – Comirnaty.

Після успіху з вакциною проти COVID-19 компанія зосередилася на розробці онкологічних терапій, включаючи персоналізовані мРНК-вакцини та біспецифічні антитіла. У 2024 році BioNTech оголосила про інвестиції в розмірі £1 мільярд у дослідницькі центри у Великій Британії для розвитку персоналізованої медицини, включаючи вакцини проти раку.

Обидві компанії активно інвестують у дослідження та розробку нових терапій, спрямованих на покращення лікування серйозних захворювань, з особливим акцентом на онкологію та імунотерапію.