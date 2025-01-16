РФ купуватиме газ для невизнаного Придністровʼя в Європі

Росія збирається закуповувати природний газ для невизнаного Придністровʼя на європейському спотовому ринку. Про це пише російський «Коммерсант» з посиланням на джерела. Операції відбуватимуться за посередництва молдавської Natural Gaz D.C., а кошти на це планують виділити з бюджету РФ.

Деталі

З січня по квітень планують закуповувати приблизно 3 млн кубометрів газу на добу. Цього має вистачити для покриття внутрішнього споживання в невизнаній республіці, але не для того, щоб експортувати електроенергію в Молдову.

З огляду на поточну вартість газу на нідерландському хабі TTF і невелику премію, вартість газу для невизнаної республіки може становити $515–530 за тисячу кубометрів, підрахувало видання, тоді закупівля 310–320 млн кубометрів газу до кінця квітня може обійтися в $164 млн.

Потенційно Росія може налагодити постачання газу в Придністровʼя за допомогою «Турецького потоку» і Трансбалканського газопроводу. Але для цього необхідно домовлятися з Болгарією, Румунією та Україною.

«Схема із закупівлями на спот-ринку в Європі простіша і швидша. І, звісно, «Газпром», не будучи її учасником, у такому разі не нестиме витрат на субсидування», – зазначило одне з джерел видання.

Співвласник Natural Gaz D.C. Аркадій Вікол підтвердив молдавському онлайн-ресурсу NewsMaker, що компанія уклала рамковий контракт на постачання газу з «Тираспольтрансгазом» в обсязі 2-3 млн кубометрів на добу.

Контекст

Зупинено промисловість, віялові відключення світла по вісім годин на день, проблеми з опаленням та водопостачанням – так почався рік у Придністровʼї, окупованому Росією регіоні Молдови.

З 1 січня РФ припинила поставки газу в цей регіон. Офіційна причина – борги «Молдовагазу» перед «Газпромом». Щороку Росія постачала до регіону 2 млрд кубометрів газу на рік. Газ ішов до Придністровʼя транзитом через Україну, який припинився 1 січня. Які реальні масштаби енергокризи в Молдові та як вона вплине на Україну, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

15 січня голова Придністровʼя Вадим Красносельський повідомив, що Росія відновить постачання газу в невизнану республіку. «Газ буде подано як гуманітарний у тому обсязі, який необхідний для населення Придністровʼя, для теплоенергетики і для промислових підприємств», – зазначив він.