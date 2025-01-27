Молдова передасть Придністровʼю 3 млн кубометрів газу в борг для підтримки тиску в системі

Уряд Молдови надасть невизнаному Придністровʼю 3 млн кубометрів газу в борг для підтримки тиску в газопроводі, повідомив молдовський премʼєр-міністр Дорін Речан 27 січня, пише «Інтерфакс-Україна» . За його словами, ці заходи погоджені з Європейською комісією.

Ключові факти

«Хочу звернутися до наших співгромадян із лівобережжя Дністра. Правобережжя сьогодні надасть вам допомогу – 3 млн. кубометрів газу для того, щоб підтримати тиск у системі», – сказав Речан, зазначивши, що цей газ буде надано «в борг».

Він повідомив, що влада Молдови домовилася з Євросоюзом про надання €30 млн на закупівлю природного газу, який використовуватимуть для виробництва електроенергії на Молдавській ГРЕС для правого берега Дністра за «докризовими цінами», а також для забезпечення потреб придністровського регіону з 1 по 10 лютого.

«Паралельно уряд Молдови та ЄС працюють над дворічним пакетом допомоги для зміцнення енергетичної стійкості всієї країни… Кишинів зробив усе можливе, щоб постачання газу відновилося, і сьогоднішнє рішення наочно демонструє, що проблеми, які створили не ми, можуть бути вирішені завдяки спільним зусиллям», – сказав Речан.

Контекст

З 1 січня РФ припинила поставки газу в цей регіон. Офіційна причина – борги «Молдовагазу» перед «Газпромом». Щороку Росія постачала до регіону 2 млрд кубометрів газу на рік. Газ ішов до Придністровʼя транзитом через Україну, який припинився 1 січня. Які реальні масштаби енергокризи в Молдові та як вона вплине на Україну, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

1 січня у Придністров’ї припинили подачу тепла та гарячої води в житлові будинки, за винятком лікарень і соціальних установ. У багатоквартирних будинках газ залишився доступним лише для приготування їжі, доки тиск у мережі не впаде до критичного рівня. Місцевих мешканців попередили про вимкнення газу й закликали не намагатися самостійно відновлювати його подачу.

2 січня компанія Moldovagaz заявила про готовність підтримати Придністров’я в організації закупівель газу на ринкових умовах. Зокрема, здійснено тестову закупівлю газу через Balkan Gas Hub у Болгарії та доставлено паливо Трансбалканським коридором до кордону Молдови.

15 січня лідер Придністровʼя Вадим Красносельський повідомив, що Росія відновить постачання газу в невизнану республіку. «Газ буде подано як гуманітарний у тому обсязі, який необхідний для населення Придністровʼя, для теплоенергетики і для промислових підприємств», – зазначив він.

20 січня невизнане Придністров’я погодилося на постачання газу від молдовської державної компанії «Молдовагаз» і зобов’язалося оплачувати поставки.