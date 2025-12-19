Підписання масштабної торговельної угоди між ЄС та південноамериканським блоком МЕРКОСУР, що охоплює Бразилію, Аргентину, Уругвай, Парагвай, знову відклали через внутрішні суперечки між країнами. Про це пише Politico 19 грудня.

Деталі

Несподівана зміна позиції премʼєр-міністерки Італії Джорджі Мелоні в останній момент зірвала заплановане підписання угоди 20 грудня. Тепер підпис очікують не раніше середини січня.

Ця затримка наголошує на тому, що навіть після понад двадцяти років переговорів і численних змін позицій угода між ЄС і МЕРКОСУР – яка мала б створити одну з найбільших у світі зон вільної торгівлі, об’єднуючи ЄС, Бразилію, Уругвай, Парагвай та Аргентину – залишається політично чутливою темою в Європі, пише видання.

Франція, Польща та Італія, де сильний вплив мають аграрні кола, довгий час виступали проти угоди, перетворивши її на перевірку здатності Брюсселя об’єднати союзників за кордоном та зберегти єдність внутрішнього блоку.

Навіть якщо Рим і Париж змінять своє ставлення, проблеми на цьому не завершуються: угода ще має пройти через Європейський парламент, де опозиція зростає в різних політичних таборах.

Попри попередження, що будь-яка додаткова затримка може бути критичною, країни, що підтримують угоду, зокрема Німеччина, намагаються мінімізувати значення відкладеного підписання.

«Схоже, угоду з МЕРКОСУР підпишуть у середині січня», – заявив журналістам німецький високопосадовець, уточнивши, що цей термін важливий для ратифікації угоди до того, як парламент розгляне резолюцію про направлення документа до Суду ЄС, що могло б призвести до двох років затримки її впровадження.

Контекст

Угода про вільну торгівлю між Європейським Союзом і блоком МЕРКОСУР, до якого входять Аргентина, Бразилія, Парагвай, Уругвай та нещодавно приєднана Болівія, передбачає створення однієї з найбільших у світі зон вільної торгівлі, яка охоплюватиме понад 780 млн людей.

Угода передбачає поступове скасування ввізних мит на понад 90% товарів з обох сторін. Європейські компанії отримають пільговий доступ до ринків Південної Америки для промислової продукції, зокрема автомобілів (де мито зараз сягає 35%), запчастин, обладнання, хімікатів та вина. Країни Південної Америки зможуть розширити поставки сільськогосподарської продукції до ЄС, включаючи яловичину, птицю, цукор, етанол та сою.

Угода містить положення про виконання Паризької кліматичної угоди та заходи щодо боротьби з вирубкою лісів Амазонії. Для ЄС це можливість диверсифікувати ланцюги постачання, забезпечити доступ до критичної сировини та зменшити економічну залежність від Китаю.

17 грудня в Брюсселі фермери влаштували протест біля місця проведення саміту лідерів ЄС: вони блокували дороги тракторами, кидали картоплю та яйця, а також запускали феєрверки, висловлюючи незгоду з угодою про вільну торгівлю з країнами Південної Америки.