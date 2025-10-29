З середи, з 29 жовтня 2025 року, набрали чинності зміни до тарифних графіків у взаємній торгівлі між Україною та Європейським Союзом, повідомляє Державна митна служба України.

Деталі

Рішення №3/2025, ухвалене в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, передбачає скасування або значне зменшення ставок ввізного мита та збільшення обсягів тарифних квот для українських товарів при експорті їх до ЄС.

«Це створює нові можливості для українських експортерів. Менші ставки ввізного мита та збільшені обсяги квот стимулюватимуть експорт і допомагатимуть українській продукції виходити на нові ринки. Для України це вагомий сигнал про поглиблення інтеграції до ЄС, який підвищує інвестиційну привабливість та зміцнює конкурентоспроможність українських виробників», – говорять у відомстві.

Найбільше зростання безмитних поставок проти 2021 року отримали українські виробники меду – квота збільшилася майже у шість разів, із 6000 до 35 000 тонн. Квота на білий цукор зросла вп’ятеро – з 20 000 до 100 000 тонн. Обсяг квоти на сухе знежирене молоко зріс утричі – з 5000 до 15 400 тонн, на яйця – удвічі, з 6000 до 18 000 тонн, а на м’ясо птиці – майже на третину, з 90 000 до 120 000 тонн.

Значне збільшення відбулося і для переробленої продукції: квота на висівки та їхні залишки зросла майже у чотири рази – з 21 000 до 85 000 тонн, а на ячмінну крупу та шрот – більше ніж у чотири рази, з 7800 до 33 200 тонн.

Контекст

Рішення Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному складі було ухвалене після того, як 8 жовтня посли країн – членів ЄС затвердили оновлену версію Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (DCFTA) між Україною та Євросоюзом. Нова угода замінює тимчасовий режим торговельного безвізу, дія якого завершилася в червні.

«Це дозволить українським експортерам уже цього року скористатися оновленим торговельним режимом. Угода є двосторонньою та безстроковою», – наголошував віцепрем’єр.