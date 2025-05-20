Тіньовий флот та постачальники для ВПК. Велика Британія розширила санкції проти Росії

Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії, спрямовані на 100 об’єктів із військового, енергетичного та фінансового секторів, а також на осіб, причетних до інформаційної війни Кремля проти України. Про це повідомляється на офіційному сайті уряду Великої Британії 20 травня.
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Деталі
- Велика Британія розширила санкційні списки, додавши до них ланцюги постачання російських систем озброєння, зокрема ракет «Іскандер», а також 18 суден із тіньового флоту Росії.
- Під обмеження потрапили 46 фінансових установ, які допомагають Росії обходити санкції, а також Санкт-Петербурзька валютна біржа та Російське агентство зі страхування вкладів, що страхує російські банки.
- Санкції також торкнулися 14 осіб, пов’язаних з «Агентством соціального проєктування», яке фінансується Кремлем і поширює маніпулятивну та неправдиву інформацію для підриву демократії, верховенства права та незалежності України й інших країн.
- Цього разу до санкційного списку потрапив громадянин Великої Британії Джон Майкл Ормерод, який закуповував кораблі для російського тіньового флоту, а також два російські капітани танкерів цього флоту.
- Раніше Велика Британія вже запроваджувала санкції проти керівників «Агентства соціального проєктування», а тепер обмеження поширюються на всі рівні організації, щоб повністю зупинити її діяльність.
- Ці заходи введено на тлі 17-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії. Крім того, Велика Британія разом із партнерами працює над посиленням цінових обмежень на російську нафту, щоб ще більше скоротити доходи, які фінансують війну.
Контекст
9 травня уряд Великої Британії ввів найбільший пакет санкцій проти 100 нафтових танкерів, які формують основу російського тіньового флоту і з початку 2024 року перевезли вантажі на суму понад $24 млрд. Цей флот становить загрозу для ключової національної інфраструктури Великої Британії, Євроатлантичного регіону та довкілля, зазначається в повідомленні.
Окрім санкцый проти танкерів, Велика Британія також має намір перешкоджати діяльності осіб, які стоять за організацією тіньового флоту.
«Загроза нашій національній безпеці з боку Росії є серйозною, тому ми зробимо все можливе, щоб зірвати діяльність її тіньового флоту, позбавити російську військову машину нафтових доходів і захистити підводну інфраструктуру, яка є важливою для нашого повсякденного життя», – заявив прем’єр-міністр Кір Стармер.
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