Тіньовий флот та постачальники для ВПК. Велика Британія розширила санкції проти Росії

Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії, спрямовані на 100 об’єктів із військового, енергетичного та фінансового секторів, а також на осіб, причетних до інформаційної війни Кремля проти України. Про це повідомляється на офіційному сайті уряду Великої Британії 20 травня.

Деталі

Велика Британія розширила санкційні списки, додавши до них ланцюги постачання російських систем озброєння, зокрема ракет «Іскандер», а також 18 суден із тіньового флоту Росії.

Під обмеження потрапили 46 фінансових установ, які допомагають Росії обходити санкції, а також Санкт-Петербурзька валютна біржа та Російське агентство зі страхування вкладів, що страхує російські банки.

Санкції також торкнулися 14 осіб, пов’язаних з «Агентством соціального проєктування», яке фінансується Кремлем і поширює маніпулятивну та неправдиву інформацію для підриву демократії, верховенства права та незалежності України й інших країн.

Цього разу до санкційного списку потрапив громадянин Великої Британії Джон Майкл Ормерод, який закуповував кораблі для російського тіньового флоту, а також два російські капітани танкерів цього флоту.

Раніше Велика Британія вже запроваджувала санкції проти керівників «Агентства соціального проєктування», а тепер обмеження поширюються на всі рівні організації, щоб повністю зупинити її діяльність.

Ці заходи введено на тлі 17-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії. Крім того, Велика Британія разом із партнерами працює над посиленням цінових обмежень на російську нафту, щоб ще більше скоротити доходи, які фінансують війну.

Контекст

9 травня уряд Великої Британії ввів найбільший пакет санкцій проти 100 нафтових танкерів, які формують основу російського тіньового флоту і з початку 2024 року перевезли вантажі на суму понад $24 млрд. Цей флот становить загрозу для ключової національної інфраструктури Великої Британії, Євроатлантичного регіону та довкілля, зазначається в повідомленні.

Окрім санкцый проти танкерів, Велика Британія також має намір перешкоджати діяльності осіб, які стоять за організацією тіньового флоту.

«Загроза нашій національній безпеці з боку Росії є серйозною, тому ми зробимо все можливе, щоб зірвати діяльність її тіньового флоту, позбавити російську військову машину нафтових доходів і захистити підводну інфраструктуру, яка є важливою для нашого повсякденного життя», – заявив прем’єр-міністр Кір Стармер.