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США та Велика Британія ввели санкції проти незаконної торгівлі золотом

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Сполучені Штати та Велика Британія оголосили про нову хвилю санкцій, спрямованих проти незаконної торгівлі золотом, яка, за твердженням Сполученого Королівства, фінансує військові дії Росії в Україні та підживлює корупцію, пише Reuters 9 грудня.

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Ключові факти

  • Уряд Великої Британії заморозив активи чотирьох осіб, які були причетні до контрабанди золота, а ще одна купила російське золото на суму понад $300 млн і таким чином забезпечила дохід російському уряду.
  • «Незаконна торгівля золотом є зазіханням на законну торгівлю цінним товаром, підживлює корупцію, підриває верховенство закону та сприяє вкоріненню порушень прав людини, таких як дитяча праця», – йдеться у заяві британського МЗС.
  • Зазначається, що Росія «використовує незаконну торгівлю золотом для відмивання грошей та ухилення від санкцій, тим самим підтримуючи військові зусилля Путіна».
  • У понеділок Сполучені Штати ввели санкції щодо десятків підприємств та осіб, які, на їхню думку, були причетні до глобальної мережі контрабанди золота та відмивання грошей, що базується у Зімбабве, йдеться у заяві Міністерства фінансів США.

Контекст

Велика Британія та інші великі західні економіки заборонили імпорт нового російського золота у 2022 році після вторгнення Росії до України. З того часу Росія знайшла інші ринки, на яких можна продавати золото, яке вона видобуває.

Минулого тижня Велика Британія, діючи спільно зі Сполученими Штатами, заявила, що припинила діяльність глобальної мережі з відмивання грошей, яку використовували багаті росіяни для обходу санкцій.

Золото є привабливою інвестицією в періоди політичної та економічної невизначеності. Половина світового споживання золота припадає на ювелірні вироби, 40% – на інвестиції і 10% – на промисловість. Найбільші виробники золота – Китай, Австралія, США, Південна Африка, Росія, Перу та Індонезія. Найбільшими споживачами ювелірних виробів із золота є Індія, Китай, США, Туреччина, Саудівська Аравія, РФ та ОАЕ.

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