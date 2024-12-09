США та Велика Британія ввели санкції проти незаконної торгівлі золотом

Сполучені Штати та Велика Британія оголосили про нову хвилю санкцій, спрямованих проти незаконної торгівлі золотом, яка, за твердженням Сполученого Королівства, фінансує військові дії Росії в Україні та підживлює корупцію, пише Reuters 9 грудня.

Ключові факти

Уряд Великої Британії заморозив активи чотирьох осіб, які були причетні до контрабанди золота, а ще одна купила російське золото на суму понад $300 млн і таким чином забезпечила дохід російському уряду.

«Незаконна торгівля золотом є зазіханням на законну торгівлю цінним товаром, підживлює корупцію, підриває верховенство закону та сприяє вкоріненню порушень прав людини, таких як дитяча праця», – йдеться у заяві британського МЗС.

Зазначається, що Росія «використовує незаконну торгівлю золотом для відмивання грошей та ухилення від санкцій, тим самим підтримуючи військові зусилля Путіна».

У понеділок Сполучені Штати ввели санкції щодо десятків підприємств та осіб, які, на їхню думку, були причетні до глобальної мережі контрабанди золота та відмивання грошей, що базується у Зімбабве, йдеться у заяві Міністерства фінансів США.

Контекст

Велика Британія та інші великі західні економіки заборонили імпорт нового російського золота у 2022 році після вторгнення Росії до України. З того часу Росія знайшла інші ринки, на яких можна продавати золото, яке вона видобуває.

Минулого тижня Велика Британія, діючи спільно зі Сполученими Штатами, заявила, що припинила діяльність глобальної мережі з відмивання грошей, яку використовували багаті росіяни для обходу санкцій.

Золото є привабливою інвестицією в періоди політичної та економічної невизначеності. Половина світового споживання золота припадає на ювелірні вироби, 40% – на інвестиції і 10% – на промисловість. Найбільші виробники золота – Китай, Австралія, США, Південна Африка, Росія, Перу та Індонезія. Найбільшими споживачами ювелірних виробів із золота є Індія, Китай, США, Туреччина, Саудівська Аравія, РФ та ОАЕ.