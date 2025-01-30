ЄЦБ знизив ключові ставки на 25 базисних пунктів

Європейський центральний банк (ЄЦБ) 30 січня 2025 року знову знизив основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів (б.п.). Про йдеться у офіційному повідомленні регулятора. Ключова ставка визначає ціну кредитних ресурсів для банків, що, у свою чергу, впливає на вартість кредитів для бізнесу та населення.

Деталі

Нові ставки становлять: 2,75% за депозитними операціями, 2,90% за основними рефінансуючими операціями та 3,15% за маржинальними кредитами.

Це рішення ґрунтується на оновленому прогнозі щодо інфляції, який підтверджує її зниження, заявили в ЄЦБ. Процес дезінфляції триває в межах запланованих темпів, і очікується, що інфляція досягне середньострокової мети Ради керуючих на рівні 2% вже цього року. Більшість показників базової інфляції свідчать, що рівень цін залишатиметься стабільним і близьким до цільового значення, говорять експерти.

Рада керуючих готова коригувати монетарну політику за потреби, аби забезпечити стійку стабілізацію інфляції на рівні 2% у середньостроковій перспективі і зберегти ефективність трансмісійної політики, повідомила пресслужба регулятора.

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Контекст

Для боротьби з інфляцією багато центробанків світу змушені були підвищити свої ключові ставки на рекордні рівні, що вплинуло на кредити банкам і, відповідно, на регулювання грошових потоків в економіку.

6 червня ЄЦБ вперше за п’ять років знизив усі три основні ставки на 25 базисних пунктів.

У березні ЄЦБ оголосив, що скоротить різницю між ставкою основних операцій рефінансування (MRO) та ставкою за депозитами до 15 базисних пунктів (раніше було 50 б.п.), а різницю між ставкою за маржинальними кредитами та ставкою за депозитами – до 40 базисних пунктів (порівняно з 75 б.п. раніше).

12 грудня 2024 року Європейський центральний банк вчетверте за рік знизив свої процентні ставки на 25 базисних пунктів.