ЄЦБ вчетверте за рік знизив процентні ставки

Ключова ставка визначає вартість грошей для банків і, відповідно, вартість кредитів для бізнесу та населення.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) знизив процентні ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) за підсумками засідання 12 грудня, йдеться в повідомленні ЄЦБ. Водночас регулятор поки що не готовий оголосити про перемогу над інфляцією, заявила голова центробанку Крістін Лагард.

Деталі

Ставка за депозитами знизилася до 3%, ставка основних операцій рефінансування – до 3,15%, ставка за маржинальними кредитами – до 3,4%.

Як зазначив ЄЦБ, більшість даних про базову інфляцію свідчить про те, що інфляція стабілізується біля середньострокової мети у 2% на стійкій основі.

У листопаді інфляція в єврозоні прискорилася до 2,3% з жовтневих 2%, однак такий сценарій був очікуваним.

Голова ЄЦБ Лагард заявила, що регулятор ще не готовий оголосити про перемогу над інфляцією, тому курс грошово-кредитної політики залишається обмежувальним. «Наша місія ще не завершена», – наголосила вона на брифінгу за результатами засідання.

Контекст

Для боротьби з інфляцією багатьом центробанкам світу довелося рекордно підвищити ключові ставки, під які вони видають кредити банкам і тим самим регулюють надходження грошей в економіку.

ЄЦБ 6 червня вперше за пʼять років знизив усі три процентні ставки на 25 базисних пунктів.

У березні ЄЦБ анонсував, що різницю між ставкою основних операцій рефінансування (main refinancing operations, MRO) і ставкою за депозитами буде скорочено до 15 б.п. з 50 б.п. раніше, різниця між ставкою за маржинальними кредитами та ставкою за депозитами – до 40 б.п. з 75 б.п.

12 грудня НБУ підвищив облікову ставку на 0,5 в.п., до 13,5%, попри плани не змінювати її до літа 2025-го. Причина – прискорення інфляції.