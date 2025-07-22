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Сімейні війни Gucci без Ґуччі. Як один із найуспішніших модних брендів пережив родинні скандали, вбивство спадкоємця та інвестиції Kering? 

Forbes Polska
Forbes

7 хв читання

Дім Ґуччі Gucci модний дім /Кадр із фільму «Дім Ґуччі»

Адам Драйвер, Леді Гага, Аль Пачіно, Джаред Лето та Джеремі Айронс зіграли родину Ґуччі у фільмі «Дім Ґуччі» Рідлі Скотта Фото Кадр із фільму «Дім Ґуччі»

Від розкішних сумок до замовного вбивства – історія Gucci схожа на сімейну сагу з інтригами та зрадами. Розбір Forbes Polska, як династія Ґуччі перетворила флорентійську майстерню на глобальний бренд, зруйнувалася під вагою власних амбіцій і чому сьогодні Gucci вважається однією з найуспішніших модних компаній світу

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Після однієї з родинних сварок подряпаний Паоло Ґуччі, онук засновника модного дому Gucci, звернувся за судово-медичною експертизою. Після іншої на газоні перед дизайн-бюро компанії у Флоренції знайшли розкидані сумки. Усі вони були з характерним логотипом із переплетених літер G – ініціалів засновника відомого модного дому Ґуччо Ґуччі – і служили для того, щоб кидати ними в опонента, згадує у своїй книзі «Дім Ґуччі: сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру та жадібності» Сара Ґей-Форден. 

Родина ніколи не визнавала цю публікацію, але з моменту смерті Ґуччо у 1953 році його нащадки все більше конфліктували між собою. Бурхливі суперечки, що тривали роками, підтверджують архіви італійських медіа, а також рішення італійських та американських судів.

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