Від розкішних сумок до замовного вбивства – історія Gucci схожа на сімейну сагу з інтригами та зрадами. Розбір Forbes Polska , як династія Ґуччі перетворила флорентійську майстерню на глобальний бренд, зруйнувалася під вагою власних амбіцій і чому сьогодні Gucci вважається однією з найуспішніших модних компаній світу

Після однієї з родинних сварок подряпаний Паоло Ґуччі, онук засновника модного дому Gucci, звернувся за судово-медичною експертизою. Після іншої на газоні перед дизайн-бюро компанії у Флоренції знайшли розкидані сумки. Усі вони були з характерним логотипом із переплетених літер G – ініціалів засновника відомого модного дому Ґуччо Ґуччі – і служили для того, щоб кидати ними в опонента, згадує у своїй книзі «Дім Ґуччі: сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру та жадібності» Сара Ґей-Форден.

Родина ніколи не визнавала цю публікацію, але з моменту смерті Ґуччо у 1953 році його нащадки все більше конфліктували між собою. Бурхливі суперечки, що тривали роками, підтверджують архіви італійських медіа, а також рішення італійських та американських судів.