Єврокомісія погіршила прогноз зростання ВВП єврозони на 2025 рік до 1,3%

Економіка єврозони наступного року зростатиме менше, ніж прогнозувалося раніше, – на 1,3%, йдеться у осінньому прогнозі Єврокомісії. Це на 0,1 п.п. нижче, ніж очікувалося у попередньому прогнозі, оприлюдненому у травні.
Єврозона – один з найбільших і найвпливовіших економічних блоків у світі. Зростання її економіки стимулює міжнародну торгівлю, інвестиції, технологічний прогрес та сприяє загальній стабільності світової економіки.
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Ключові факти
- Очікується, що економіка єврозони зросте лише на 0,8% у цьому році (прогноз залишися незмінним), водночас у 2025-му – зросте на 1,3% (очікувалось зростання на 1,4%), а у 2026-му – на 1,6%.
- Очікується, що загальна інфляція в єврозоні знизиться більш ніж удвічі у 2024 році: з 5,4% у 2023 році до 2,4%, а потім почне знижуватися поступово – до 2,1% у 2025 році та 1,9% у 2026 року.
- Прогнозується, що дефіцит бюджету ЄС у 2024 році скоротиться приблизно на 0,4 п. п. до 3,1% ВВП за рахунок непередбачених доходів та зусиль щодо фіскальної консолідації. У 2025 році дефіцит, за прогнозами, скоротиться незначно, до 3,0%, оскільки подальше бюджетне обмеження компенсується дефіцитом доходів. У 2026-му позитивна економічна динаміка має додатково скоротити дефіцит до 2,9%.
- У єврозоні дефіцит, як прогнозується, поступово скоротиться з 3,0% ВВП у 2024 році до 2,8% у 2026 році.
- Згідно із прогнозом ЄК, економічні перспективи ЄС залишаються вкрай невизначеними, а ризики значною мірою зміщені у бік погіршення. Зокрема, війна Росії проти України, і загострення конфлікту на Близькому Сході підживлюють геополітичні ризики і вразливість європейської енергетичної безпеки, що зберігається.
- Подальше посилення протекціоністських заходів з боку торгових партнерів може чинити тиск на світову торгівлю, що негативно позначиться на економіці ЄС, очікує Єврокомісія.
- На внутрішньому фронті невизначеність політики та структурні проблеми у виробничому секторі можуть спричинити подальші втрати конкурентоспроможності та чинити тиск на зростання та ринок праці.
- «Зростання в ЄС поступово набирає обертів завдяки зниженню інфляції, рекордно низькому безробіттю та відновленню споживання та інвестицій. Проте структурні проблеми та геополітичні ризики нависають. Зміцнення нашої конкурентоспроможності та безпеки матиме вирішальне значення для стимулювання потенційного зростання та подолання глобальної невизначеності», – заявив єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні.
Контекст
Європейський центральний банк, який почав знижувати відсоткові ставки в червні, дедалі більше стурбований млявим зростанням економіки, особливо у Німеччині – виробничому центрі регіону.
У третьому кварталі зростання ВВП у єврозоні прискорилося до 0,4%, тоді як економісти передбачали, що воно залишиться стабільним на рівні 0,2%. Хоча показник за три місяці по вересень кращий за прогнозований аналітиками рівень, економіка блоку протягом 2024 року показала гірші результати, ніж очікувалося.
За три місяці до вересня економіка Німеччини продемонструвала зростання на 0,2%, всупереч прогнозам песимістичних економістів, які очікували спаду такого ж масштабу.
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