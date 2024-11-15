Єврокомісія погіршила прогноз зростання ВВП єврозони на 2025 рік до 1,3%

Економіка єврозони наступного року зростатиме менше, ніж прогнозувалося раніше, – на 1,3%, йдеться у осінньому прогнозі Єврокомісії. Це на 0,1 п.п. нижче, ніж очікувалося у попередньому прогнозі, оприлюдненому у травні.

Єврозона – один з найбільших і найвпливовіших економічних блоків у світі. Зростання її економіки стимулює міжнародну торгівлю, інвестиції, технологічний прогрес та сприяє загальній стабільності світової економіки.