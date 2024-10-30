Економіка єврозони зросла на 0,4% у третьому кварталі, перевершивши очікування аналітиків

Зростання ВВП у єврозоні прискорилося до 0,4%, тоді як економісти передбачали, що воно залишиться стабільним на рівні 0,2%, пише Bloomberg. Несподіване зростання валового внутрішнього продукту Німеччини на 0,2% стало для аналітиків несподіванкою.

Єврозона – один з найбільших і найвпливовіших економічних блоків у світі. Зростання її економіки стимулює міжнародну торгівлю, інвестиції, технологічний прогрес та сприяє загальній стабільності світової економіки.