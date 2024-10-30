Економіка єврозони зросла на 0,4% у третьому кварталі, перевершивши очікування аналітиків

Зростання ВВП у єврозоні прискорилося до 0,4%, тоді як економісти передбачали, що воно залишиться стабільним на рівні 0,2%, пише Bloomberg. Несподіване зростання валового внутрішнього продукту Німеччини на 0,2% стало для аналітиків несподіванкою.
Єврозона – один з найбільших і найвпливовіших економічних блоків у світі. Зростання її економіки стимулює міжнародну торгівлю, інвестиції, технологічний прогрес та сприяє загальній стабільності світової економіки.
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Ключові факти
- Хоча показник за три місяці по вересень кращий за прогнозований аналітиками рівень 0,2%, економіка блоку протягом 2024 року показала гірші результати, ніж очікувалося.
- Найбільші побоювання були зосереджені на Німеччині, чий виробничий сектор бореться із втратою конкурентоспроможності, яку керівники повʼязують із високими витратами на енергію, надмірним регулюванням та нестачею кваліфікованого персоналу. Невизначеність змусила споживачів нарощувати заощадження замість витрачати надбавки до зарплати, які вони отримали в останні місяці.
- За три місяці до вересня економіка Німеччини продемонструвала зростання на 0,2%, всупереч прогнозам песимістичних економістів, які очікували спаду такого ж масштабу.
- Літні Олімпійські ігри в Парижі сприяли зростанню ВВП Франції: за три місяці, що закінчилися у вересні, економічне зростання подвоїлося і склало 0,4%.
- У Франції, другий за величиною економіці регіону, зростання зумовлювалося підвищенням споживчого попиту, тоді як валове накопичення основного капіталу продовжувало падати. Зовнішня торгівля також сприяла зростанню.
- ВВП Іспанії виріс на 3,4% у третьому кварталі порівняно з аналогічним періодом попереднього року, що дозволяє країні цього року стати найбільш швидкозростаючою великою розвиненою економікою у світі.
Контекст
Європейський центральний банк, який почав знижувати відсоткові ставки в червні, дедалі більше стурбований млявим зростанням економіки, особливо у Німеччині — виробничому центрі регіону.
У другому кварталі валовий внутрішній продукт єврозони виріс на 0,3%, зберігши той же темп, що і на початку року.
У вересні зростання споживчих цін у єврозоні сповільнилося до 1,8% у річному вираженні. Вперше за три роки інфляція опустилася нижче цільового показника Європейського центробанку.
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