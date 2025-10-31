Єврокомісія не виключає судового позову проти Польщі, Угорщини та Словаччини, які зберігають односторонні заборони на імпорт українських товарів, після набуття чинності оновленої торгової угоди ЄС з Україною. Про це пише Politico 31 жовтня.

Деталі

Польща, Угорщина та Словаччина відкрито ігнорують зусилля щодо відновлення торговельних відносин, у той час як вступає в силу переглянута угода з Києвом. Ці заборони, що стосуються українського зерна та інших сільськогосподарських продуктів, порушують правила єдиного ринку ЄС, які забороняють національні торговельні барʼєри.

«Ми не бачимо жодних підстав для збереження цих національних заходів», – заявив у четвер заступник речника Комісії Олоф Ґілл, через день після того, як набув чинності новий торговий договір Європейського Союзу, покликаний врахувати занепокоєння країн-членів щодо негативних наслідків від потоку українського імпорту.

У електронному листі Ґілл зазначив, що виконавчий орган ЄС «посилить контакти» з непоступливими столицями. На запитання, чи Комісія виключає запуск процедур щодо порушення, Ґілл відповів: «Усі варіанти на столі».

Брюссель уникав дій з моменту запровадження заборон у 2023 році, сподіваючись, що оновлена угода зробить їх непотрібними. Політика також відіграє роль: судовий позов проти Польщі міг би ускладнити відносини з проєвропейським урядом Дональда Туска, а вибіркове покарання Угорщини та Словаччини виглядало б як подвійні стандарти, пише видання.

Контекст

З 29 жовтня набула чинності нова торгова угода ЄС з Україною, яка замінює тимчасову лібералізацію торгівлі, введену після російського вторгнення 2022 року, і створює стабільнішу основу для українського експорту з додатковими захисними механізмами для фермерів ЄС.

У відповідь Міністерство сільського господарства Польщі заявило, що урядові обмеження «не скасовуються автоматично» новою угодою і продовжують діяти.

Будапешт також зберігатиме національні бар’єри, заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, звинувативши Брюссель у надмірному пріоритеті інтересам України.

Словацький міністр Ріхард Такач назвав захисні заходи угоди «недостатніми» для місцевих аграріїв і дав зрозуміти, що Братислава піде тим самим шляхом.