Єврокомісія та ЄІБ підписали гарантію на €2 млрд для нагальних проєктів відновлення в Україні

Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) підписали гарантійну угоду, яка дозволить ЄІБ інвестувати щонайменше €2 млрд у нагальні проєкти відновлення та реконструкції в Україні, йдеться у спільному пресрелізі .

Деталі

Угода дозволить забезпечити подальшу реалізацію термінових проєктів відновлення та реконструкції в Україні. Вона є частиною механізму фінансової підтримки України від ЄС Ukraine Facility, коментує угоду пресслужба Мінекономіки.

Кошти будуть спрямовані на фінансування державних проєктів в ключових секторах: на зміцнення енергетичних мереж, включаючи розширення гідроенергетики та виробництва відновлюваної енергії.

Додатково фінансування підтримає модернізацію залізниць, розвиток міського громадського транспорту та покращення транспортної інфраструктури. Йдеться, зокрема, про ініціативу «Шляхи солідарності», яка спрямована на покращення транспортного сполучення між Україною та ЄС.

Кошти допоможуть відновити муніципальну інфраструктуру, таку як водопостачання, системи опалення, вуличне освітлення, школи, лікарні та заклади вищої освіти. Перші проєкти в межах цієї гарантії були вже оголошені під час нещодавнього візиту президентки ЄІБ Наді Кальвіньо до Києва, йдеться у повідомленні.

Контекст

Ukraine Facility – програма фінансової підтримки України від ЄС на €50 млрд, яка спрямована на макроекономічну стабільність, відбудову та модернізацію країни в період 2024–2027 років.

Група ЄІБ з початку вторгнення Росії надала Україні підтримку на понад €2,2 млрд. У 2024 році Банк підтримав проєкти, спрямовані на забезпечення енергопостачання України, відновлення критичної інфраструктури та забезпечення безперервного надання основних послуг по всій країні.