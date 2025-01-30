Як отримати грант чи кредит для бізнес-проєкту від Євросоюзу? Розповідає заступник міністра економіки Олексій Соболев

Завдяки програмі Ukraine Facility в 2024 році до держбюджету вдалося залучити €16,2 млрд. А компонента програми – Ukraine Investment Framework – передбачає до €40 млрд інвестицій на відновлення економіки України у наступні роки. Єврокомісія вже відкрила новий етап програми на €2,8 млрд для підтримки українського бізнесу та держпроєктів. Як підприємцям отримати фінансування? Детально розповідає Олексій Соболев, заступник міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

У 2024 році програма Ukraine Facility залучила €16,2 млрд до державного бюджету України. Це найбільший обсяг західної підтримки, який становив 40% зовнішнього фінансування країни за 2024 рік. Отримати ці кошти ми змогли завдяки виконанню заходів Плану України (Pillar I) у межах цієї програми.

Друга компонента Ukraine Facility – це Ukraine Investment Framework (Pillar 2). З її допомогою планується залучити до €40 млрд інвестицій в наступні кілька років на відбудову економіки України та створення нових можливостей для бізнесу й інновацій.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 28 січня 30 чемпіонів диджиталізації

Ukraine Investment Framework

Ukraine Investment Framework (UIF) – частина програми Ukraine Facility з бюджетом €50 млрд для подолання економічних і соціальних наслідків війни, підтримки бізнесу, розвитку інфраструктури та стимулювання сталого зростання в Україні.

€9,3 млрд – загальний бюджет UIF. €7,8 млрд з них передбачено на кредитні гарантії, а €1,5 млрд – на гранти, змішане фінансування та технічну допомогу.

На відміну від траншів, отриманих Україною від Євросоюзу за виконання кроків Плану України, кошти UIF не надходять до державного бюджету.

Програма реалізується через міжнародні фінансові організації (IFIs – International financial institutions), розвиткові фінансові інститути (DFIs – Development financial institutions) та українські банки.

Завдяки цьому механізму бізнес і державний сектор отримують доступ до вигідного фінансування для реалізації ініціатив у енергетиці, транспорті, агросекторі, критичних матеріалах, промисловості, ІТ та проєктів «зеленого переходу».

Перший етап реалізації UIF

Під час Міжнародної конференції з питань відновлення України було укладено 12 грантових і гарантійних угод обсягом €1,4 млрд. Вони дали старт механізму UIF і передбачили €1 млрд кредитних гарантій і майже €400 млн на гранти та технічну допомогу.

Ці кошти були спрямовані на поточні програми IFI з розширення доступу до фінансування для малих і середніх підприємств, інвестиції у відновлювану енергетику, проєкти відбудови інфраструктури та промисловості, механізми страхування. В межах цього фінансування вже реалізується низка проєктів.

У жовтні ЄБРР та IFC спільно з Єврокомісією та урядом Франції спрямували $435 млн під гарантії UIF у розвиток телекомунікаційного сектору України. Це найбільша пряма інвестиція з початку війни. Вона має покращити мобільний зв’язок для 10 млн споживачів і надати швидший доступ до широкосмугового інтернету для 4 млн домогосподарств.

Також ЄБРР надав кредит у €70 млн «Новій пошті» для реалізації її інвестиційної програми.

У межах UIF німецький держбанк KfW уклав грантову угоду на €100 млн з НЕК «Укренерго» для реконструкції, відновлення та розширення електроенергетичної інфраструктури.

KfW також спрямував майже €20 млн на модернізацію водної інфраструктури міста Чернівці, що поліпшить водопостачання для понад 250 000 мешканців. І це лише частина проєктів.

Як отримати фінансування

Бізнес може подати готовий до інвестування проєкт безпосередньо до IFIs, які вже отримали фінансування від ЄС у межах UIF. Це п’ять міжнародних фінансових організацій: ЄІБ, ЄБРР, IFC, KfW та BGK. Проєкти на понад $10 млн вони підтримують напряму, а до $3 млн – через українські банки-партнери.

На підтримку малих і середніх підприємств (МСП) через банківський сектор ЄБРР вже надав гарантії, які допоможуть забезпечити фінансування обсягом €690 млн для проєктів у критично важливих галузях.

Також бізнес може звертатися до розвиткових фінансових інститутів (DFIs) – організацій, що підтримують фінансування в країнах, які розвиваються.

В Україні працюють понад 15 DFIs: Norfund, Swedfund, JBIC, FMO, DEG KfW, DFC, Proparco та ін. У них відкриті ліміти на Україну й вони можуть фінансувати проєкти від $3 млн до $15 млн у приватному та державному секторах.

Як подати проєкт до IFIs та DFIs, можна прочитати у посібнику з фінансування. В ньому є опис доступних бізнес-програм від українських банків у співпраці з міжнародними фінансовими організаціями в межах UIF.

Подати заявку на розгляд IFI можна і через Інвестиційний портал, створений Мінекономіки спільно з KSE Institute.

Відбір проєктів

Міжнародні фінансові організації збирають проєкти та подають їх на розгляд Єврокомісії. Спеціальна Керівна рада, до складу якої входять представники Єврокомісії та країн – членів ЄС, аналізує та відбирає проєкти. Міністерство економіки спільно з Керівною радою контролює відповідність заявок пріоритетам Плану України та цілям UIF.

Фінансування UIF для МСП через банківський сектор

МСП можуть залучити фінансування на проєкти до $3–5 млн, звернувшись до банків-партнерів IFI.

На першому етапі UIF на це передбачено понад €1 млрд у вигляді гарантій і кредитів для українських банків. Це знижує вимоги до застави та спрощує доступ до фінансування.

Наразі IFI реалізують свої програми через понад 15 банків-партнерів в Україні. До основного переліку входять ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Райффайзен банк, Укрсиббанк, Кредобанк, Банк «Львів».

Основні програми з підтримки

Програма стійкості та засобів існування ЄБРР (Resilience Program) підтримує МСП у сільському господарстві, рибальстві, виробництві та переробці харчових продуктів і напоїв. Передбачає фінансування оборотного капіталу й інвестиційних проєктів з можливістю отримання кредиту до €5 млн.

Програма конкурентоспроможності й інклюзивності малих і середніх підприємств у країнах Східного партнерства (Financial Inclusion Program) передбачає кредити до €3 млн з 50% покриттям застави коштом гарантій ЄС. Можна отримати грант до 30% вартості проєкту (максимум €300 000).

Українські банки можуть комбінувати фінансові інструменти від UIF з чинними продуктами та державними програмами як доступне фінансування за програмою «5-7-9».

Етапи отримання фінансування: консультація з представником банку, підготовка необхідних документів і подання заявки на розгляд. Більш детальну інформацію може надати банк-партнер IFI. Перелік банків та інформація про те, як бізнесу подавати проєкти, є в посібнику.

Розширення механізму UIF

Спільно з Єврокомісією ми постійно працюємо над розширенням дії механізму та залучаємо більше IFIs та DFIs до його впровадження. У вересні 2024 року розпочалась друга фаза Ukraine Investment Framework – Європейська комісія оголосила новий збір проєктів на €2,8 млрд.

Конкурс відкритий на 12 місяців та охоплює проєкти публічного та приватного секторів, фінансування через private equity фонди та програми підтримки МСП через українські банки. Тому вже зараз готуйте проєкти та подавайте заявки на отримання фінансування.