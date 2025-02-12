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Єврокомісія сформувала аудиторську раду для контролю коштів програми Ukraine Facility

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Європейська комісія завершила формування аудиторської ради Ukraine Facility, призначивши трьох фахівців у сфері фінансового контролю та управління, повідомляє Міністерство економіки 12 лютого. Євросоюз створив аудиторську раду у червні 2024 року, вона діятиме до кінця червня 2028-го. 

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Ключові факти

  • Аудиторська рада має забезпечити прозорість та ефективність використання фінансової підтримки ЄС. Програма Ukraine Facility передбачає спрямування €50 млрд до українського бюджету на період 2024–2027 років. 
  • До складу ради увійшов професор Марек Бєлка (голова) – колишній президент Національного банку Польщі, фахівець з макроекономіки та фінансового управління. Також Гейс де Вріс (заступник голови) – експерт з аудиту та контролю, що має багаторічний досвід у фінансових інституціях ЄС, і Гуннар Вельцгольц (член ради) – спеціаліст із фінансового менеджменту, який працював у міжнародних організаціях.
  • Ці призначення завершили формування складу аудиторської ради, яка невдовзі розпочне свою роботу в повному складі.
  • Формат роботи ради передбачає регулярні візити в Україну та співпрацю на постійній основі з урядом України та міжнародними партнерами. Діяльність ради супроводжуватиме секретаріат у Києві, до складу якого входять фахівці у сфері управління, контролю та аудиту.
  • Найближчим часом рада розпочне оцінку системи фінансового контролю. Єврокомісія регулярно інформуватиме про результати роботи аудиторської ради, публікуватиме її висновки та рекомендації.

Контекст

Ukraine Facility – програма фінансової підтримки України від ЄС на €50 млрд, яка спрямована на макроекономічну стабільність, відбудову та модернізацію країни в період 2024–2027 років. 

У травні 2024-го Україна та ЄС підписали рамкову угоду щодо фінансування програми Ukraine Facility, яка визначає механізми контролю використання коштів і спільні заходи для запобігання корупції. Вона передбачала створення спеціальної аудиторської ради.

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