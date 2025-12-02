Європейський центральний банк відмовився забезпечити фінансову подушку для €140 млрд позики Україні, яку ЄС планував залучити під заморожені російські активи. Це ускладнює спроби Брюсселя створити механізм так званого репараційного кредиту на тлі фінансового тиску на Київ і нових політичних ризиків, пише FT .

Деталі

ЄЦБ дійшов висновку, що пропозиція Єврокомісії порушує його мандат, повідомили кілька європейських чиновників. План передбачав, що країни ЄС нададуть державні гарантії за позикою для України, але в разі екстреної потреби вони не змогли б швидко мобілізувати кошти.

Щоб уникнути ринкового стресу, Брюссель запитав, чи може ЄЦБ виступити кредитором останньої інстанції для Euroclear – структурної частини бельгійського депозитарію, де зберігаються заморожені російські активи.

ЄЦБ відмовився, заявивши, що такий крок був би фактичним «монетарним фінансуванням» урядів, що заборонено договорами ЄС.

Після відмови регулятора Єврокомісія почала напрацьовувати альтернативні варіанти тимчасового забезпечення ліквідності для позики. Відомо, що питання створення фінансової страховки є ключовим для того, щоб у разі скасування санкцій або судових рішень ЄС міг повернути активи російському центробанку, не поставивши під удар свої інституції.

Додатковий тиск створює мирний план та альтернативні пропозиції з боку адміністрації Дональда Трампа про використання російських активів. У Брюсселі побоюються, що потенційна угода між Вашингтоном і Москвою може фактично зняти санкційний режим і примусити Euroclear повернути Росії заморожені кошти негайно.

Контекст

Європейський Союз заморозив близько €210 млрд російських активів із 2022 року, більша частина яких зосереджена в Euroclear. Бельгія виступає проти позики через ризик, що у разі розмороження активів Euroclear не зможе негайно повернути кошти. Премʼєр Бельгії Барт де Вевер назвав план «фундаментально хибним» і вимагає від усіх 26 інших держав ЄС юридично зобов’язальних і безумовних гарантій, які покривали б ризики. Це питання лідери мають обговорити 18 грудня.

Україна стикається з дефіцитом фінансування на тлі нової хвилі російських атак і сповільнення західної допомоги. ЄС намагається сформувати фінансовий пакет для підтримки Києва на найближчі два роки, але суперечки між країнами-членами та юридичні обмеження ускладнюють ухвалення рішень. Заморожені російські активи розглядають як одне з ключових джерел довгострокового фінансування, але правові ризики залишаються високими, а єдність ЄС – крихкою.