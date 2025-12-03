Європейська комісія запропонувала механізм, який дозволить використати заморожені російські активи на суму €140 млрд для надання Україні позики без ризику для Бельгії. Про це 2 грудня пише Politico з посиланням на джерела.

Деталі

Причина занепокоєння Бельгії полягає в тому, що одна з проросійських країн ЄС, наприклад Угорщина чи Словаччина, може заблокувати продовження санкцій проти Росії. У такому випадку Брюсселю довелося б негайно повернути Москві кошти, які планувалося позичити Україні.

Щоб уникнути блокування санкцій окремими державами-членами, Єврокомісія пропонує змінити правила їхнього продовження. Наразі рішення ухвалюються одностайно, і прем’єр Угорщини Віктор Орбан має право накладати вето кожні шість місяців.

Комісія пропонує застосувати статтю 122 Договору про ЄС, яка дозволяє приймати рішення кваліфікованою більшістю в питаннях економічної безпеки. У цьому випадку Угорщина не зможе блокувати продовження санкцій.

За оцінкою юристів ЄС, стаття 122 дає підстави змінити правило одностайності, адже скасування санкцій проти РФ справді може завдати шкоди економіці Європи. Крім того, голосування пропонують проводити не двічі на рік, а раз на три роки.

За даними анонімних чиновників ЄС, Єврокомісія планує оприлюднити остаточну пропозицію в середу, аби забезпечити згоду всіх 27 країн на виділення Україні позики під заморожені російські активи вже на грудневому саміті Європейської ради.

Контекст

Від 2022 року Європейський Союз заморозив близько €210 млрд російських активів, більшість з яких зберігається в Euroclear. Бельгія виступає проти використання цих коштів для позики Україні через ризик, що у разі розмороження Euroclear не зможе швидко повернути гроші. Прем’єр Бельгії Барт де Вевер назвав план «фундаментально хибним» та наполягає на юридично зобов’язувальних і безумовних гарантіях від усіх інших 26 країн ЄС, які б покривали потенційні ризики. Лідери обговорять це питання 18 грудня.

Україна наразі стикається з дефіцитом фінансування через нову хвилю російських атак та сповільнення західної допомоги. ЄС намагається сформувати фінансовий пакет для підтримки Києва на найближчі два роки, але суперечки між державами та юридичні обмеження ускладнюють ухвалення рішень. Заморожені російські активи розглядаються як одне з головних джерел довгострокового фінансування, проте правові ризики залишаються високими, а єдність ЄС – нестійкою.