Обмеження ЄС не завадили Україні наростити експорт цукру

За перші пʼять місяців 2024-2025 маркетингового року (вересень 2024 – січень 2025) Україна експортувала понад 352 00 тонн цукру, що на 17% більше, ніж за аналогічний період попереднього сезону. Про це повідомила пресслужба Національної асоціації цукровиків України «Укрцукор» у Facebook.

Деталі

В асоціації підкреслили, що весь обсяг поставок був спрямований на світовий ринок. Для порівняння, у вересні 2023 – січні 2024 років на глобальний ринок припадало лише 9,5% експорту цукру.

«Значне зростання частки світового ринку є результатом успішних зусиль українських цукровиків у пошуку альтернативних ринків збуту через обмеження, запроваджені ЄС щодо українського цукру», – пояснили в асоціації.

Основними напрямками експорту українського цукру стали: Туреччина (19% загального обсягу), Лівія, Сомалі, Шрі-Ланка та Північна Македонія.

Зазначається, що з 1 січня 2025 року відновлено можливість експорту цукру з України до країн ЄС. Українські виробники отримали квоту на постачання 107 300 тонн цукру до ЄС протягом пʼяти місяців.

Контекст

У 2024 році Україна експортувала рекордні 746 300 тонн цукру на суму $419 млн, повідомила асоціація «Укрцукор». Приблизно 40% поставок було спрямовано до країн Європейського Союзу, тоді як 60% припало на світові ринки.

Ключовими покупцями українського цукру на світовому ринку стали країни Близького Сходу, Північної Африки (регіон MENA) та Північна Македонія.

Що стало драйвером зростання експорту, як українські виробники подолали наслідки посухи та чи вдасться побити цей рекорд у 2025 році – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.