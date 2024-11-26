ЄС виділяє €1 млрд на розвиток української оборонної промисловості із заморожених активів РФ

Європейський Союз спрямує €1 млрд від заморожених активів Росії на розвиток української оборонної промисловості, повідомив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс на пленарному засіданні Європарламенту, пише «Укрінформ» 26 листопада.

Деталі

Ці кошти стануть частиною другого траншу, який Євросоюз виділяє для посилення обороноздатності України. Другий транш, як і попередній, складе €1,5 млрд і буде спрямований на підтримку української оборонної промисловості.

З першого траншу €1,5 млрд від заморожених російських активів 90% коштів були спрямовані через Європейський фонд миру на закупівлю критичного обладнання для України, зокрема артилерійських боєприпасів, засобів протиповітряної оборони та на прямі замовлення від української ОПК на суму €400 млн.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова зазначила, що частина цих коштів була використана для оплати виробництва українських колісних гаубиць «Богдана».

Контекст

У червні лідери G7 домовилися про надання Україні кредиту $50 млрд, який буде погашено за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських активів (близько €260 млрд), що зберігаються в Euroclear. ЄС і США візьмуть на себе по $20 млрд, решту $10 млрд поділять Велика Британія, Японія та Канада.

У вересні Єврокомісія оголосила про надання €35 млрд для України в рамках цього плану. Заміщення цих коштів відбудеться за рахунок доходів від заморожених активів РФ, більшість яких (близько €210 млрд) зберігаються в ЄС через санкції. Прибутки від цих активів оцінюються в €2,5–3 млрд на рік.

У жовтні ЄС затвердив кредит Україні на €35 млрд, що стане частиною підтримки, погодженої в червні країнами G7.