Росія вважатиме розміщення миротворців в Україні залученням НАТО в конфлікт – Лавров

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«Ми категорично не спостерігатимемо за подібного роду діями. Це означатиме, ще раз хочу сказати, вже не нібито гібридне, а вже пряме, офіційне, неприховане залучення країн НАТО у війну проти Російської Федерації. Цього допустити неможливо», – заявив Лавров.

Він зазначив, що під якими б прапорами – національними або під прапором ЄС – не пропонували розмістити подібні континенти, «однаково це будуть натовські війська».

Контекст

Ідея миротворців розглядалася як один із можливих механізмів забезпечення безпеки та стабільності після потенційного припинення вогню чи укладення мирної угоди. Франція за ініціативи Емманюеля Макрона та Велика Британія під керівництвом Кіра Стармера активно просувають ідею розміщення європейських миротворців. Пропонуються сценарії з контингентом від 30 000 до 100 000 осіб, які б охороняли міста, порти та критичну інфраструктуру, а не розміщувалися на лінії фронту. Однак європейські країни розділені: Німеччина, Польща та країни Балтії побоюються, що це відверне ресурси від захисту їхніх власних кордонів із РФ.