Стармер пропонує розгортання до 30 000 європейських військових в Україні. The Telegraph дізнався деталі плану

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер представить президенту США Дональду Трампу план відправки до 30 000 європейських військовослужбовців для забезпечення припинення вогню в Україні, пише The Telegraph 19 лютого із посиланням на джерела.
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Ключові факти
- Очікується, що премʼєр-міністр Стармер докладно розповість про те, як європейські сили могли б контролювати будь-яку угоду про припинення вогню, укладену за посередництва президента США, на зустрічі у Вашингтоні наступного тижня.
- Він закликатиме Трампа розмістити американські винищувачі та ракети у стані бойової готовності у Східній Європі, щоб завдати удару, якщо Росія порушить умови будь-якого перемирʼя, повідомляють західні чиновники, поінформовані про плани.
- Згідно з планом, до 30 000 військовослужбовців під керівництвом європейців будуть розміщені в українських містах, портах та інших критично важливих обʼєктах інфраструктури, таких як атомні електростанції, далеко від нинішніх ліній фронту.
- За словами західного чиновника, замість того, щоб розміщувати в охопленій війною країні набагато більші сили, місія покладатиметься на «технічний моніторинг», включаючи розвідувальні, спостережні та розвідувальні літаки, безпілотники та супутники, щоб забезпечити «повну картину того, що відбувається».
- Джерело додало, що операція буде підкріплена достатньою вогневою міццю, щоб «відслідковувати та відбивати ці атаки», щоб знову відкрити повітряний простір України та забезпечити можливість комерційних рейсів.
- Військово-морські патрульні кораблі також будуть направлені до Чорного моря для відстеження російських загроз торговим судноплавним шляхам.
- Залишаючи переговори в Парижі, Стармер заявив, що така операція вимагатиме «підтримки США», щоб утримати Росію від повторного нападу. Підтримка може включати американські винищувачі, які розміщені в Румунії та Польщі, готові відбити будь-яку майбутню російську агресію.
- Значно більші багатонаціональні сухопутні сили могли б також базуватися на східних кордонах НАТО, щоб у разі потреби висунутись для захисту європейських військ на території України.
- Європейський чиновник повідомив The Telegraph, що НАТО також доведеться розпочати обговорення статті 5 про взаємну оборону, в якій йдеться про те, що напад на одного члена є нападом на всіх. Хоча немає жодних очікувань, що це положення поширюватиметься на європейські війська, розміщені в Україні, деякі країни наполягатимуть на тому, щоб воно зберігалося, якщо Москва вирішить атакувати їхню територію через розміщення військ.
Контекст
Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив 16 лютого, що він готовий розмістити британські війська в Україні в межах угоди. Франція та Велика Британія, єдині дві ядерні держави серед європейських країн, опинилися в авангарді дискусій, у яких взяли участь щонайменше дюжина країн, серед яких Польща, Нідерланди, Німеччина, а також країни Північної Європи та Балтії.
Спільна стратегія Великої Британії та Франції зі створення сил була представлена найвпливовішим лідерам Європи на позачерговій нараді в Парижі 17 лютого, коли вони намагалися відреагувати на початок мирних переговорів Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним.
План був складений на тлі побоювань, що президент США відвернеться від України та будь-якого припинення вогню майже відразу після укладення будь-якої угоди.
Раніше видання The Washington Post писало, що європейські країни розглядають варіант відправки до України від 25 000 до 30 000 військовослужбовців у межах угоди про припинення війни. Ці сили «заспокоєння» чи «стримування» складатимуться із кількох бригад. Останніми днями відбулися більш серйозні консультації з цього питання через направлений США до європейських столиць запит про сили і техніку, які вони могли б виділити для України.
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