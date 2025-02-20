Стармер пропонує розгортання до 30 000 європейських військових в Україні. The Telegraph дізнався деталі плану

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер представить президенту США Дональду Трампу план відправки до 30 000 європейських військовослужбовців для забезпечення припинення вогню в Україні, пише The Telegraph 19 лютого із посиланням на джерела.

Ключові факти

Очікується, що премʼєр-міністр Стармер докладно розповість про те, як європейські сили могли б контролювати будь-яку угоду про припинення вогню, укладену за посередництва президента США, на зустрічі у Вашингтоні наступного тижня.

Він закликатиме Трампа розмістити американські винищувачі та ракети у стані бойової готовності у Східній Європі, щоб завдати удару, якщо Росія порушить умови будь-якого перемирʼя, повідомляють західні чиновники, поінформовані про плани.

Згідно з планом, до 30 000 військовослужбовців під керівництвом європейців будуть розміщені в українських містах, портах та інших критично важливих обʼєктах інфраструктури, таких як атомні електростанції, далеко від нинішніх ліній фронту.

За словами західного чиновника, замість того, щоб розміщувати в охопленій війною країні набагато більші сили, місія покладатиметься на «технічний моніторинг», включаючи розвідувальні, спостережні та розвідувальні літаки, безпілотники та супутники, щоб забезпечити «повну картину того, що відбувається».

Джерело додало, що операція буде підкріплена достатньою вогневою міццю, щоб «відслідковувати та відбивати ці атаки», щоб знову відкрити повітряний простір України та забезпечити можливість комерційних рейсів.

Військово-морські патрульні кораблі також будуть направлені до Чорного моря для відстеження російських загроз торговим судноплавним шляхам.

Залишаючи переговори в Парижі, Стармер заявив, що така операція вимагатиме «підтримки США», щоб утримати Росію від повторного нападу. Підтримка може включати американські винищувачі, які розміщені в Румунії та Польщі, готові відбити будь-яку майбутню російську агресію.

Значно більші багатонаціональні сухопутні сили могли б також базуватися на східних кордонах НАТО, щоб у разі потреби висунутись для захисту європейських військ на території України.

Європейський чиновник повідомив The Telegraph, що НАТО також доведеться розпочати обговорення статті 5 про взаємну оборону, в якій йдеться про те, що напад на одного члена є нападом на всіх. Хоча немає жодних очікувань, що це положення поширюватиметься на європейські війська, розміщені в Україні, деякі країни наполягатимуть на тому, щоб воно зберігалося, якщо Москва вирішить атакувати їхню територію через розміщення військ.

Контекст

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив 16 лютого, що він готовий розмістити британські війська в Україні в межах угоди. Франція та Велика Британія, єдині дві ядерні держави серед європейських країн, опинилися в авангарді дискусій, у яких взяли участь щонайменше дюжина країн, серед яких Польща, Нідерланди, Німеччина, а також країни Північної Європи та Балтії.

Спільна стратегія Великої Британії та Франції зі створення сил була представлена ​​найвпливовішим лідерам Європи на позачерговій нараді в Парижі 17 лютого, коли вони намагалися відреагувати на початок мирних переговорів Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним.

План був складений на тлі побоювань, що президент США відвернеться від України та будь-якого припинення вогню майже відразу після укладення будь-якої угоди.

Раніше видання The Washington Post писало, що європейські країни розглядають варіант відправки до України від 25 000 до 30 000 військовослужбовців у межах угоди про припинення війни. Ці сили «заспокоєння» чи «стримування» складатимуться із кількох бригад. Останніми днями відбулися більш серйозні консультації з цього питання через направлений США до європейських столиць запит про сили і техніку, які вони могли б виділити для України.