Європейські лідери, ймовірно, розширять санкції проти Росії, якщо Володимир Путін відмовиться від зустрічі з Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Про це пише The Telegraph із посиланням на високопоставлене джерело в британському уряді, обізнане з дискусіями у Білому домі.

Деталі

«Якщо Путін зволікатиме, ухилятиметься чи відмовиться від переговорів, це стане ще одним поштовхом до запровадження санкцій», – зазначив співрозмовник видання.

Голова МЗС Росії Сергій Лавров на пресконференції 20 серпня заявив, що Москва готова до переговорів з Києвом «у будь-якому форматі». Водночас він наголосив, що зустрічі на найвищому рівні мають бути ретельно підготовлені, щоб не погіршувати ситуацію, а сприяти її вирішенню.

За словами Лаврова, під час переговорів у Стамбулі Росія запропонувала створити три робочі групи для обговорення порядку денного, однак Україна ще не відповіла на цю пропозицію.

Контекст

18 серпня під час саміту в Білому домі неодноразово порушували питання зустрічі президентів України та РФ за посередництва США і без нього. Навіть після телефонної розмови президентів США і РФ у понеділок, 18 серпня, радник Путіна Юрій Ушаков не підтвердив можливу зустріч в будь-якому форматі, хоча висловив підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України на вищому рівні.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що зустріч Путіна й Зеленського може відбутися протягом двох тижнів, після чого відбудеться тристоронній саміт за участі Трампа. «Ми не знаємо, чи вистачить у російського президента мужності приїхати на такий саміт. Тому ми маємо працювати, щоб переконати його», – сказав під час зустрічі в Білому домі Мерц.

Трамп сподівався оголосити про тристоронній саміт із Зеленським і Путіним, пише FT.