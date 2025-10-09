Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій закликав країни ЄС до рішучих спільних заходів у відповідь на провокації Росії, зокрема до збиття російських дронів і літаків, що порушують повітряний простір Євросоюзу. Про це йдеться в офіційній заяві Європарламенту від 9 жовтня.

Деталі

Резолюцію підтримали 469 депутатів. У ній різко засуджуються «безвідповідальні та ескалаційні дії» Росії, зокрема порушення повітряного простору Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Румунії, а також прольоти дронів поблизу критичної інфраструктури Данії, Швеції та Норвегії.

Європарламент закликав країни ЄС координовано реагувати на повітряні загрози, зокрема шляхом «збиття порушників», та підтримав ідею створення «дронової стіни ЄС» і програми Eastern Flank Watch для зміцнення безпеки східних кордонів Євросоюзу.

Депутати зазначили, що гібридні та саботажні дії Росії проти ЄС мають ознаки державного тероризму, навіть якщо не досягають рівня збройного нападу. Вони наголосили, що ЄС має демонструвати рішучість і чітко вказати, що будь-яка третя країна, яка порушить суверенітет держав-членів, отримає миттєву відповідь.

Резолюція передбачає посилення санкцій проти Росії, а також запровадження обмежень щодо Білорусі, Ірану, Північної Кореї та китайських компаній, які постачають товари подвійного призначення для російських дронів і ракет.

Європарламент також закликав до активнішої співпраці з Україною в галузі оборонних технологій і протидії безпілотникам, використовуючи ресурси Європейської оборонної промислової програми (EDIP) та інструменту SAFE .

Контекст

У вересні в Європі зафіксували численні порушення повітряного простору безпілотниками та літаками. Зокрема, російські дрони проникали в повітряний простір Польщі та Румунії, а їхні уламки виявляли в Болгарії та Латвії. Три винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії. Через появу дронів тимчасово призупиняв роботу головний аеропорт Копенгагена, а також їх помічали в Норвегії, поблизу бази ВМС Швеції та військових об’єктів у Данії.