Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій закликав країни ЄС до рішучих спільних заходів у відповідь на провокації Росії, зокрема до збиття російських дронів і літаків, що порушують повітряний простір Євросоюзу. Про це йдеться в офіційній заяві Європарламенту від 9 жовтня.
Деталі
- Резолюцію підтримали 469 депутатів. У ній різко засуджуються «безвідповідальні та ескалаційні дії» Росії, зокрема порушення повітряного простору Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Румунії, а також прольоти дронів поблизу критичної інфраструктури Данії, Швеції та Норвегії.
- Європарламент закликав країни ЄС координовано реагувати на повітряні загрози, зокрема шляхом «збиття порушників», та підтримав ідею створення «дронової стіни ЄС» і програми Eastern Flank Watch для зміцнення безпеки східних кордонів Євросоюзу.
- Депутати зазначили, що гібридні та саботажні дії Росії проти ЄС мають ознаки державного тероризму, навіть якщо не досягають рівня збройного нападу. Вони наголосили, що ЄС має демонструвати рішучість і чітко вказати, що будь-яка третя країна, яка порушить суверенітет держав-членів, отримає миттєву відповідь.
- Резолюція передбачає посилення санкцій проти Росії, а також запровадження обмежень щодо Білорусі, Ірану, Північної Кореї та китайських компаній, які постачають товари подвійного призначення для російських дронів і ракет.
- Європарламент також закликав до активнішої співпраці з Україною в галузі оборонних технологій і протидії безпілотникам, використовуючи ресурси Європейської оборонної промислової програми (EDIP) та інструменту SAFE.
Контекст
У вересні в Європі зафіксували численні порушення повітряного простору безпілотниками та літаками. Зокрема, російські дрони проникали в повітряний простір Польщі та Румунії, а їхні уламки виявляли в Болгарії та Латвії. Три винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії. Через появу дронів тимчасово призупиняв роботу головний аеропорт Копенгагена, а також їх помічали в Норвегії, поблизу бази ВМС Швеції та військових об’єктів у Данії.
