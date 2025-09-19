Міністерство закордонних справ Естонії повідомило, що 19 вересня російські літаки вкотре порушили повітряний простір країни. Це вже четверте порушення за цей рік. Про це йдеться у заяві, опублікованій на офіційному сайті МЗС Естонії.

Деталі

За інформацією відомства, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і перебували там протягом 12 хвилин.

У зв’язку з інцидентом МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного у справах Росії, щоб вручити йому ноту протесту.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна назвав подібні порушення «абсолютно неприйнятними», наголосивши, що останній випадок є «особливо зухвалим».

«Зростаюча агресивність Росії та дедалі частіші спроби випробувати наші кордони вимагають негайного посилення політичного й економічного тиску», – наголосив Тсахкна.

Контекст

Раніше повідомлялося, що цього тижня в Естонії розпочалися позапланові навчання Сил оборони, мета яких – відпрацювання реагування на порушення повітряного простору країни.

17 вересня міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що наразі немає підстав для закриття кордону з Росією.

Нещодавно парламент Латвії ухвалив рішення про повне закриття кордонів із Росією та Білоруссю на період військових навчань «Запад». Польща також закрила свій кордон із Білоруссю.