Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС к решительным совместным мерам в ответ на провокации России, в частности, к сбитию российских дронов и самолетов, нарушающих воздушное пространство Евросоюза. Об этом говорится в официальном заявлении Европарламента от 9 октября.

Подробности

Резолюцию поддержали 469 депутатов. В ней резко осуждаются «безответственные и эскалационные действия» России, в частности, нарушения воздушного пространства Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии, а также пролеты дронов вблизи критической инфраструктуры Дании, Швеции и Норвегии.

Европарламент призвал страны ЕС координированно реагировать на воздушные угрозы, в том числе путем «уничтожения нарушителей», и поддержал идею создания «дроновой стены ЕС» и программы Eastern Flank Watch для укрепления безопасности восточных границ Евросоюза.

Депутаты отметили, что гибридные и саботажные действия России против ЕС имеют признаки государственного терроризма, даже если не достигают уровня вооруженного нападения. Они подчеркнули, что ЕС должен демонстрировать решительность и четко указать, что любая третья страна, нарушающая суверенитет государств-членов, получит мгновенный ответ.

Резолюция предусматривает ужесточение санкций против России, а также введение ограничений в отношении Беларуси, Ирана, Северной Кореи и китайских компаний, поставляющих товары двойного назначения для российских дронов и ракет.

Европарламент также призвал к более активному сотрудничеству с Украиной в области оборонных технологий и противодействия беспилотникам, используя ресурсы Европейской оборонной промышленной программы (EDIP) и инструмент SAFE .

Контекст

В сентябре в Европе зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства беспилотниками и самолетами. В частности, российские дроны проникали в воздушное пространство Польши и Румынии, а обломки их обнаруживали в Болгарии и Латвии. Три истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии. Из-за появления дронов временно приостанавливал работу главный аэропорт Копенгагена, а также их замечали в Норвегии, вблизи базы ВМС Швеции и военных объектов в Дании.