Правління Європейської Бізнес Асоціації обрало новим президентом Хокана Йюде – генерального директора компанії Scania Україна. Йдеться у повідомленні асоціації.
- Відповідне рішення було ухвалене 15 грудня під час першого засідання оновленого складу правління. Хокан Йюде очолюватиме Асоціацію у 2026–2027 роках.
- Посади віцепрезидентів Європейської Бізнес Асоціації зберегли Мауро Лонгобардо, CEO АрселорМіттал Кривий Ріг, та Олена Волошина, голова представництва Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в Україні.
У 2026 році до складу правління Європейської Бізнес Асоціації входитимуть 15 компаній-членів, представлених їхніми бізнес-лідерами:
- Маркіян Мальський, керівний партнер, ARZINGER;
- Олівер Гірліхс, CEO та CFO, Bayer;
- Томаш Фіала, засновник, Dragon Capital;
- Тетяна Лукинюк, керівниця Google в Україні;
- Світлана Шарамок, генеральна директорка, JTI Україна;
- Олександр Писарук, CEO, Raiffeisen Bank;
- Хокан Йюде, генеральний директор, Scania Україна;
- Мауро Лонгобардо, CEO, АрселорМіттал Кривий Ріг;
- Олена Волошина, голова представництва, IFC в Україні;
- Ганна Мікулицька, керівна директорка, SAP Україна;
- Тарас Кицмей, співзасновник, SoftServe;
- Олена Вдовиченко, CEO, METRO Cash & Carry Україна;
- Олександр Комаров, CEO, Kyivstar;
- Алессандро Дзанеллі, CEO Nestlé в Україні та Південно-Східній Європі;
- Сергій Дворник, генеральний директор, Siemens Україна.
В ЄБА уточнили, що членами правління є юридичні особи – компанії-члени Асоціації, представлені їхніми керівниками. У разі зміни керівництва в компанії змінюється і її представник у складі правління.
Контекст
Європейська Бізнес Асоціація об’єднує міжнародних і українських інвесторів задля вдосконалення бізнес-клімату в Україні. Організація зосереджується на відстоюванні інтересів компаній-членів на рівні державних органів, розвитку взаємодії між бізнесами, підтримці зростання підприємств на українському ринку, зокрема через PR-інструменти, а також забезпечує їх актуальною інформацією про зміни у регуляторному середовищі.
