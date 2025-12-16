Деталі

Відповідне рішення було ухвалене 15 грудня під час першого засідання оновленого складу правління. Хокан Йюде очолюватиме Асоціацію у 2026–2027 роках.

Посади віцепрезидентів Європейської Бізнес Асоціації зберегли Мауро Лонгобардо, CEO АрселорМіттал Кривий Ріг, та Олена Волошина, голова представництва Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в Україні.

У 2026 році до складу правління Європейської Бізнес Асоціації входитимуть 15 компаній-членів, представлених їхніми бізнес-лідерами:

Маркіян Мальський, керівний партнер, ARZINGER;

Олівер Гірліхс, CEO та CFO, Bayer;

Томаш Фіала, засновник, Dragon Capital;

Тетяна Лукинюк, керівниця Google в Україні;

Світлана Шарамок, генеральна директорка, JTI Україна;

Олександр Писарук, CEO, Raiffeisen Bank;

Хокан Йюде, генеральний директор, Scania Україна;

Мауро Лонгобардо, CEO, АрселорМіттал Кривий Ріг;

Олена Волошина, голова представництва, IFC в Україні;

Ганна Мікулицька, керівна директорка, SAP Україна;

Тарас Кицмей, співзасновник, SoftServe;

Олена Вдовиченко, CEO, METRO Cash & Carry Україна;

Олександр Комаров, CEO, Kyivstar;

Алессандро Дзанеллі, CEO Nestlé в Україні та Південно-Східній Європі;

Сергій Дворник, генеральний директор, Siemens Україна.

В ЄБА уточнили, що членами правління є юридичні особи – компанії-члени Асоціації, представлені їхніми керівниками. У разі зміни керівництва в компанії змінюється і її представник у складі правління.

Контекст

Європейська Бізнес Асоціація об’єднує міжнародних і українських інвесторів задля вдосконалення бізнес-клімату в Україні. Організація зосереджується на відстоюванні інтересів компаній-членів на рівні державних органів, розвитку взаємодії між бізнесами, підтримці зростання підприємств на українському ринку, зокрема через PR-інструменти, а також забезпечує їх актуальною інформацією про зміни у регуляторному середовищі.