Європейська Бізнес Асоціація обрала нового президента

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Хокан Йюде генеральний директор Scania Україна /надано пресслужбою

Хокан Йюде генеральний директор Scania Україна Фото надано пресслужбою

Правління Європейської Бізнес Асоціації обрало новим президентом Хокана Йюде – генерального директора компанії Scania Україна. Йдеться у повідомленні асоціації.

  • Відповідне рішення було ухвалене 15 грудня під час першого засідання оновленого складу правління. Хокан Йюде очолюватиме Асоціацію у 2026–2027 роках.
  • Посади віцепрезидентів Європейської Бізнес Асоціації зберегли Мауро Лонгобардо, CEO АрселорМіттал Кривий Ріг, та Олена Волошина, голова представництва Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в Україні.

У 2026 році до складу правління Європейської Бізнес Асоціації входитимуть 15 компаній-членів, представлених їхніми бізнес-лідерами:

  • Маркіян Мальський, керівний партнер, ARZINGER;
  • Олівер Гірліхс, CEO та CFO, Bayer;
  • Томаш Фіала, засновник, Dragon Capital;
  • Тетяна Лукинюк, керівниця Google в Україні;
  • Світлана Шарамок, генеральна директорка, JTI Україна;
  • Олександр Писарук, CEO, Raiffeisen Bank;
  • Хокан Йюде, генеральний директор, Scania Україна;
  • Мауро Лонгобардо, CEO, АрселорМіттал Кривий Ріг;
  • Олена Волошина, голова представництва, IFC в Україні;
  • Ганна Мікулицька, керівна директорка, SAP Україна;
  • Тарас Кицмей, співзасновник, SoftServe;
  • Олена Вдовиченко, CEO, METRO Cash & Carry Україна;
  • Олександр Комаров, CEO, Kyivstar;
  • Алессандро Дзанеллі, CEO Nestlé в Україні та Південно-Східній Європі; 
  • Сергій Дворник, генеральний директор, Siemens Україна.

В ЄБА уточнили, що членами правління є юридичні особи – компанії-члени Асоціації, представлені їхніми керівниками. У разі зміни керівництва в компанії змінюється і її представник у складі правління.

Контекст 

Європейська Бізнес Асоціація об’єднує міжнародних і українських інвесторів задля вдосконалення бізнес-клімату в Україні. Організація зосереджується на відстоюванні інтересів компаній-членів на рівні державних органів, розвитку взаємодії між бізнесами, підтримці зростання підприємств на українському ринку, зокрема через PR-інструменти, а також забезпечує їх актуальною інформацією про зміни у регуляторному середовищі.

