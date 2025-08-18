Ціни на природний газ у Європі впали до нового мінімуму у 2025 році напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Про це пише Bloomberg 18 серпня.

Деталі

Базові ф’ючерси на газ подовжили падіння після різкого зниження на ринку минулого тижня, викликаного очікуваннями переговорів Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним. Угода про припинення війни, попри можливі значні поступки з боку України, може полегшити постачання енергоресурсів на світовий ринок, якщо російська енергетика знову стане доступною.

Хоча Європа з початку скорочення Росією трубопровідних поставок понад три роки тому активно диверсифікувала джерела газу, переважно імпортуючи його морем із таких країн, як США та Катар, трейдери вважають, що можливе послаблення санкцій проти Росії може повернути частину її енергоресурсів на світові ринки, зменшивши конкуренцію за постачання.

Оголошення США про гарантії безпеки для України та повідомлення про можливу згоду Росії мають важливе дипломатичне значення, говорять аналітики. За їх словами, ситуація залишається дуже невизначеною, і наразі немає ознак того, що саміт в Алясці суттєво змінить картину постачання газу в Європу.

Тим часом Норвегія, один із ключових постачальників газу в Європі, повідомила про незаплановану зупинку на заводі з експорту СПГ у Хаммерфесті, що може вплинути на ціни у разі тривалого простою.

Ф’ючерси на газ у Нідерландах, що є європейським орієнтиром, знизилися на 1,9% до €30,43 за мегават-годину станом на 8:26 ранку в Амстердамі.

Контекст

Президент США Дональд Трамп назвав понеділок «великим днем» для Білого дому, зазначивши, що ніколи раніше так багато європейських лідерів не відвідували його одночасно. Він заявив, що президент України Володимир Зеленський може швидко завершити війну з Росією, якщо захоче, або продовжити конфлікт. «Жодного повернення Криму, втраченого 12 років тому, і жодного вступу України до НАТО», – наголосив Трамп.

Зеленський вже прибув до Вашингтона для переговорів із Трампом та європейськими лідерами. Він наголосив, що Україна прагне міцного миру, а не такого, як після втрати Криму та Донбасу, що призвело до нового нападу Росії. «Гарантії 1994 року не спрацювали, але після 2022 року ми захистили Київ, Одесу, Харків», – зазначив Зеленський, вказавши на успіхи ЗСУ на Донеччині та Сумщині. Він висловив сподівання, що спільна підтримка США та Європи забезпечить справжній мир.

Двостороння зустріч Трампа із Зеленським відбудеться у Вашингтоні о 20:15 за київським часом і триватиме годину, повідомляє Roll Call. О 22:00 розпочнеться багатостороння зустріч за участі європейських лідерів.