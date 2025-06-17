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Євросоюз відмовився від торговельного діалогу з Китаєм через відсутність прогресу – FT

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Європейський Союз відмовився від участі у високорівневому економічно-торговельному діалозі з Китаєм. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

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Деталі 

  • Причиною стало відсутність прогресу в розв’язанні торговельних конфліктів між двома економічними гігантами. Це рішення ухвалено на тлі спроб Пекіна покращити відносини з ЄС. 
  • Зазвичай економічний діалог передує саміту лідерів ЄС-Китай, запланованому на 24-25 липня 2025 року в Пекіні, однак цього разу європейські посадовці вирішили скасувати зустріч. 
  • За словами одного з джерел, Китай наполягає на проведенні діалогу, але ЄС не спостерігає значних зрушень у переговорах. Ця відмова підкреслює напруженість в економічних відносинах між сторонами, попри зусилля Китаю зміцнити зв’язки.

Контекст 

У 2023 році торговельні суперечки між сторонами загострилися, коли ЄС запровадив мита на китайські електромобілі через виявлені державні субсидії. У відповідь Китай ввів антидемпінгові мита на європейський бренді та розпочав розслідування щодо субсидій на свинину й молочні продукти, що посилило напруженість. 

Під час саміту ЄС-Китай у грудні 2023 року єврокомісар із торгівлі Валдіс Домбровскіс піднімав питання доступу європейських компаній до китайського ринку, зокрема в секторах агропродовольства, медичних пристроїв, косметики та дитячого харчування, але ці питання залишилися невирішеними.

Крім того, Китай застосовував свої закони, зокрема щодо регулювання даних і шпигунства, у спосіб, який створював перешкоди для іноземних компаній. Ці проблеми активно обговорювалися в 2023 році, але, за словами Марії Мартін-Прат, головного торговельного представника ЄС щодо Китаю, прогресу не було досягнуто.

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