Китай обмежує постачання до США та ЄС компонентів дронів, які використовує Україна – Bloomberg

Українські дрони на 95% складаються з китайських та європейських комплектуючих , повідомляв засновник дронової компанії TAF Drones Олександр Яковенко.

Китайські виробники нещодавно почали обмежувати продаж у США та Європі ключових компонентів, які використовуються для створення безпілотних літальних апаратів, пише Bloomberg 9 грудня із посиланням на джерела. Багато виробників БПЛА в Україні покладаються на китайські деталі для виробництва дешевої та ефективної зброї, яка допомогла визначити хід війни з Росією.

Ключові факти

За словами джерел, ці кроки є прелюдією до ширших експортних обмежень на деталі дронів, які, за прогнозами західних чиновників, Пекін запровадить у наступному році.

Обмеження на постачання компонентів для дронів вплинули як на американські, так і європейські компанії. Китайські виробники двигунів, акумуляторів і контролерів польоту обмежили обсяги постачання або взагалі припинили постачання, заявили джерела.

«Я чую таку історію кожні два–три дні, – сказав Лоренц Майєр, генеральний директор фірми Auterion, яка постачає програмне забезпечення для безпілотників, зокрема для тих, які розгорнуті в Україні. – Я впевнений, що згодом це переросте у нові обмеження».

У жовтні Китай ввів санкції проти трьох американських фірм і 10 високопосадовців, посилаючись на плани Пентагону щодо надання допомоги Тайваню. 5 грудня Китай додав ще 13 американських компаній у свій список санкцій з аналогічних причин. До цієї нової групи входить Shield AI Inc. – стартап, який виробляє автономні літальні апарати, призначені для роботи без GPS або віддалених пілотів. Компанія активно працює в Україні, де безпілотники відіграють ключову роль у війні, що триває.

За словами Джеймса Ерла, колишнього британського військового льотчика, який заснував кілька компаній з виробництва безпілотників, європейські розробники дронів переводять ланцюжки поставок за межі Китаю. «Купівля китайських деталей для дронів більше не є прийнятним заняттям на Заході, – сказав Ерл. – Китайські обмеження – це лише частина процесу, що вже йде».

Західні країни прагнуть виробляти і збирати безпілотники за межами Китаю, щоб убезпечити свої ланцюжки поставок. Проте країна залишається центром виробництва дешевого обладнання для пристроїв.

Декілька урядових агентств США відстежують проблему, повідомили джерела, знайомі з цим питанням. Державний департамент і Міністерство торгівлі звʼязалися (або планують звʼязатися) із постраждалими американськими компаніями і працюють над пошуком альтернативних джерел постачання двигунів, акумуляторів і магнітів.

Контекст

Міністерство оборони США внесло до чорного списку китайських виробників дронів, які, на думку Пентагону, повʼязані з китайськими військовими. До них входить і SZ DJI Technology Co. із Шеньчженя, найбільший у світі виробник споживчих дронів, який подав до суду на Пентагон за додавання його до списку.

Європейські чиновники заявляли, що китайські компанії розробляють ударні безпілотники для Росії. Китайський чиновник заявив, що країна не постачає зброю для війни в Україні й суворо контролює експорт товарів подвійного призначення.

Згідно зі звітом Центру стратегічних та міжнародних досліджень, Китай контролює майже 80% ринку комерційних безпілотників.

Торговий конфлікт загострився цього місяця, коли Вашингтон запровадив нові обмеження на продаж Китаю чипів памʼяті з високою пропускною здатністю та додаткового напівпровідникового обладнання.

У відповідь Пекін заборонив продаж товарів подвійного призначення американським військовим і кількох матеріалів із високотехнологічним та військовим застосуванням американським компаніям.